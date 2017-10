Cum puteţi scăpa de sughiţ

1

Sughit des. Am 42 de ani si sughit de trei ani, de cate 20-25 de ori pe zi. Sughitul a debutat intr-o sambata, ceea ce presupune ca eram destul de relaxat, avand in vedere ca am un serviciu stresant. Medicii pe care i-am consultat, de un profesionalism indiscutabil, mi-au facut fel si fel de investigatii si analize, dar un singur grup de medici a emis o cauza-ipoteza, care consta in functionalitatea epiglotei. Cand a fost vorba de remediu, au afirmat ca nu exista. Ma poate ajuta cineva, eventual cunoaste cineva un caz similar? Va multumesc anticipat pentru atentie si pentru raspuns (e-mail: nelutgv@yahoo.com)!