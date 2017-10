Cum îşi protejează Marea Britanie sistemul de ajutoare sociale

Cum își protejează Marea Britanie sistemul de ajutoare sociale

Sâmbătă, 14 Decembrie 2013.

Imigranții din UE care solicită ajutoare sociale în Marea Britanie vor fi supuși unui test de 100 de întrebări, ce include explicații cu privire la motivele pentru care aceștia nu au reușit să își găsească un loc de muncă sau despre capacitatea de a vorbi limba engleză, relatează The Guardian. Cele 100 de întrebări noi au fost înaintate înaintea ridicării restricțiilor existente pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari la 1 ianuarie. Deși Uniunea Europeană insistă asupra liberei circulații a lucrătorilor pe teritoriul UE, guvernul de la Londra crede că are dreptul legal să chestioneze mai mult imigranții înainte ca aceștia să poate pretinde ajutoare sociale. De altfel, amintește The Guardian, lucrătorilor de pe teritoriul UE li se cere deja să dovedească că și-au căutat în mod real un loc de muncă în Marea Britanie. Potrivit Ministerului britanic al Muncii și Pensiilor, „pentru a trece testul, imigranții vor trebui să răspundă unor întrebări mai personalizate, să ofere răspunsuri mai detaliate și să prezinte mai multe dovezi înainte de a putea solicita ajutoare”. Pentru prima dată, notează The Guar-dian, imigranții vor fi întrebați despre încercările de a găsi un loc de muncă înainte de a veni în Marea Britanie și despre com-petențele lor de limbă engleză și dacă acestea vor reprezenta o barieră în calea găsirii unui loc de muncă. „Este foarte important să avem reguli stricte pentru a proteja integritatea sistemului nostru de ajutoare sociale. Britanicii au dreptate să fie îngrijorați că imigranții ar trebui să contribuie la economia acestei țări și nu să fie atrași aici de sistemul nostru de ajutoare sociale”, a declarat ministrul britanic al Muncii, Iain Duncan Smith.