Cum am petrecut o noapte la Miliţia din Costineşti, cu Johnny Răducanu

Jazz și dictatură:

Cum am petrecut o noapte la Miliția din Costinești, cu Johnny Răducanu

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ioan T. Morar Pentru că marți, la lansarea romanului Beatles, din Colecția Cotidianul (editura Univers), un tânăr s-a arătat neîncrezător în povestirile lui Mircea Baniciu și Mircea Drăgan cum că miliția îi tundea pe pletoși, să vă spun una cu Miliția și cu tovarășii din comunism. Eram, pe la începutul anilor 80, la Galele Jazzului, la Costinești, perioadă în care s-a nimerit ziua lui Hary Tavitian. Se face o petrecere, seara, eram câteva zeci de persoane, așa că nu încăpeam într-o cameră. Ne-am strâns pe aleea din fața unei vile A unde discutam și râdeam. La un moment dat, trece pe acolo un grup de trei tovarăși, dintre care unul, cel mai arogant, îi spune lui Johnny: „Bă, ai îmbătrânit, dar n-ai minte. Mă cac pe barba ta”. Iritat, Johnny i-a răspuns: „Mă cac și io în capul tău, nesimțitule!”. Incidentul s-a închis, noi ne-am făcut că plecăm, dar, câțiva, mai puțini, ne-am adunat în camera la Hary. Unde, după vreo oră, au bătut la ușă un civil și doi băieți în uniformă, cu puștile pe umăr. Civilul, civilizat, ca să zic așa, a spus că e șeful de post de la Miliția Costinești și-l căuta pe tov Gioni, care este invitat la sediul Miliției. Stați așa, că mergem și noi, am spus, și l-am însoțit pe Johnny: eu, Sorin Antohi (da, acel Sorin Antohi) și, dacă nu mă înșel, Virgil Mihaiu, actualul director al ICR Lisabona. Milițienii nu au avut nici o obiecție, noi ne-am oferit ca martori. Am ajuns acolo și pe Johnny l-au pus să dea o declarație. Noi am spus că dăm și noi declarații, ca să întărim spusele lui Johnny. Și am primit foi de hârtie pe care am scris cum s-a întâmplat totul. Și cum tovarășul arogant, care, am aflat, era Petre Stancă, directorul stațiunii Costinești, l-a agresat verbal pe Johnny. Care stătea, totuși, liniștit. I-a spus căpitanului Lie, civilul care l-a invitat la sediu, că dacă se enervează va accepta să-i predea ore de pian fiicei tovarășului general Homoșteanu, ministru de interne în acea vreme, numai ca să i-o plăteasca acestui Stancă. În fine, dimineața, căpitanul Lie a vorbit cu superiorii lui și ne-a dat drumul. Nu că am fi fost arestați, dar ne-a rugat să rămânem acolo până se lămurește situația. Sigur, în zilele noastre, am aflat că Johnny dăduse note în altă parte, înainte de acel incident. La fel și Sorin Antohi. Tov. Petre Stancă este mare pesedist la Constanța, e bine mersi, deși e în conflict cu Radu Mazăre. Și a reușit să o angajeze pe Daniela Vlădescu directoare la Opera din localitate, ca un mic gest de prietenie postumă pentru tov. Nicu Ceaușescu! Viața merge mai departe! Sursa:Blogul lui Morar http://morar.catavencu.ro