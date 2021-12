Cum a ajuns Organizația Mondială a Sănătății la denumirea de Omicron

Un nou cuvânt care s-a adăugat lexicului pandemiei a ajuns pe buzele tuturor. Omicron, o nouă tulpină a virusului SARS-CoV-2, provoacă îngrijorare, după ce a fost descoperită în Africa de Sud. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a început să numească variantele după litere grecești pentru a evita confuzia publică și stigmatizarea. Sistemul de denumire face comunicarea publică despre variantele virusului mai ușoară și mai puțin confuză, au spus agenția și experții. De exemplu, varianta care a apărut în India nu este cunoscută ca B.1.617.2, ci este cunoscută sub numele de Delta, a patra literă a alfabetului grecesc. Există acum șapte „variante de interes” sau „variante îngrijorătoare” și fiecare are o literă din alfabetul grecesc, conform unei pagini de urmărire a OMS. Alte variante ale virusului SARS-CoV-2 pentru care s-au folosit litere grecești nu ating acele niveluri de clasificare (de interes sau îngrijorătoare). Însă, ca să ajungă la Omicron, OMS a sărit două litere din alfabetul greces: „Nu” și „Xi” ceea ce a dus la speculații cu privire la faptul „Xi” a fost evitat pentru a nu fi confundat cu numele președintelui Chinei, Xi Jinping. „Litera „Nu” este prea ușor de confundat cu „nou”, iar „Xi” nu a fost folosit pentru că este un nume de familie comun”, a declarat Tarik Jasarevic, purtătorul de cuvânt al OMS, potrivit The New York Times. El a adăugat că cele mai bune practici ale agenției pentru denumirea bolilor sugerează evitarea „provocării de ofense oricăror grupuri culturale, sociale, naționale, regionale, profesionale sau etnice”. Unele dintre cele mai cunoscute variante, cum ar fi Delta, au devenit „ variante îngrijorătoare”. Printre ele se numără și Alpha, Beta și Gamma. Alte variante de interes au fost numite Lambda și Mu. Alte litere grecești au fost folosite pentru variante care nu au îndeplinit acele praguri, dar Nu și Xi au fost singurele care au fost sărite. De asemenea, OMS a încurajat autoritățile naționale și mass-media să adopte noile denumiri. Ele nu înlocuiesc denumirile tehnice, care transmit informații importante oamenilor de știință și care sunt folosite în continuare în cercetare.