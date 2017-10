Cuget Liber propune dezbaterea Legii învăţământului

Cuget Liber propune dezbaterea Legii învățământului

Publicând în rezumat Proiectul Legii învățământului, am considerat că ne achităm astfel onorabil de datoria de a-l aduce la cunoștința părinților interesați în mod deosebit de viitorul copiilor. Este un moment prea important ca să poată fi clasat ca „balivernă” acest act normativ și, cu toate că prea puțini mai cred în puterea lor de a răsturna vreo situație, neimplicarea constituie o dovadă de lașitate. Împreună cu inspector școlar general adjunct Adriana Oprea, am spicuit din lege doar articolele cu paragrafele care interesează, pentru a înlesni astfel o lecturare facilă a acestui proiect. Multe, foarte multe afirmații se repetă, așa încât vă propunem această variantă prescurtată. Așadar, începând de astăzi, proiectul Legii învățământului se află pe masa dumneavoastră! Comentați-l pe site-ul www.cugetliber.ro! De asemenea, oricine dorește să contribuie la demersul MECT poate să o facă trimițând sugestiile pe adresa de e-mail proiecte.legi@medc.edu.ro, pe forumul dedicat special discutării acestora sau, în scris, pe adresa Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (București, str. General Berthelot nr. 28 - 30, sector 1). LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar. Art. 5. (1) Cetățenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ, fără discriminare, indiferent de condiția socială și materială, de gen, rasă, etnie, naționalitate, opțiune politică, religioasă. Art. 6. (1) Învățământul obligatoriu în România cuprinde învățământ preșcolar, primar și secundar inferior. Frecventarea obligatorie la forma de zi a învățământului preuniversitar încetează la vârsta de 18 ani. (2) Accesul și participarea la învățământul liceal se generalizează și sunt gratuite. Art. 7. (1) Sistemul de învățământ preuniversitar are caracter deschis. (2) Învățământul de stat este gratuit. (3) Pentru unele activități se pot percepe taxe, în condițiile stabilite de prezenta lege. (4) Toți copiii beneficiază, fără discriminare, de alocația de stat pentru copii, pe durata școlarizării în învățământul primar, gimnazial și liceal. (5) Costul standard pe elev/preșcolar se stabilește anual prin hotărâre de Guvern. De acesta beneficiază toți elevii/preșcolarii din învățământul de stat și confesional, precum și elevii/ preșcolarii din învățământul particular obligatoriu, care studiază în unități de învățământ autorizate sau acreditate. (6) Autoritățile publice centrale, locale și alți factori interesați acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii. (7) Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat sunt finanțate de la bugetul de stat, de la bugetele locale și din alte surse, conform legii. Fondurile destinate învățământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat, în bugetele consiliilor județene și locale. (10) Ministerul Educației poate aproba organizarea de unități de învățământ sau de clase constituite din elevi capabili de performanță. (12) Învățământul preuniversitar poate fi finanțat și de agenți economici. Art. 9. (1) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile prezentei legi, acesta se poate desfășura și în limbile minorităților naționale. Procesul de învățământ în unitățile și instituțiile de învățământ militar, precum și în cele de ordine și securi-tate publică, de toate nivelurile, se desfășoară numai în limba română. (2) Învățarea limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie. (3) Învățământul se poate desfășura și în limbi de circulație internațională, în condițiile prezentei legi. (4) În învățământul de stat, în cel particular ca și în cel confesional, actele și documentele școlare, nominalizate prin ordin al ministrului educației, se întocmesc în limba română. Celelalte înscrisuri școlare pot fi redactate și în limba de predare. (Va urma)