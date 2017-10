Cu 15.000 euro, grătarul intră la apă

Grătarul plutitor este invenția unui tânăr proiectant german și are mari șanse de succes pe piața românească, în special datorită prețului accesibil, de numai 15.000 euro. Ambarcațiunea are 10 locuri, spații speciale pentru farfurii, pahare, gheață și scrumiere, piesa de rezistență fiind grătarul din centru. Se numește BBQ-Donut (Gogoașa de grătar, în traducere liberă) și poate fi o atracție specială a hotelurilor și restaurantelor de pe litoral, acest segment de piață fiind de altfel și targetul importatorului. BBQ-Donut este expusă, până pe 22 iunie, la târgul de profil Tomis Yacht, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța lângă Cazino. Firma importatoare este din Tulcea, managerul spunând că a văzut grătarul plutitor la un târg din Germania și a știut că va fi o investiție profitabilă: „Materialele sunt de cea mai bună calitate, poate fi instalat și un motor, există spațiu de depozitare a alimentelor. Poate fi cumpărată chiar și de persoane fizice, nu există restricții. În plus, este ușor de transportat și depozitat”. Ambarcațiunea poate fi închi-riată de hoteluri clienților, prețul mediu fiind estimat la circa 80 euro/oră.