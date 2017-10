Croaţia aderă la UE într-un climat marcat de criză economică

Croația aderă la UE într-un climat marcat de criză economică

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Europeană va primi, la 1 iulie, un nou stat membru, Croația, într-o atmosferă încărcată și marcată de scepticism în rândul cetățenilor europeni față de instituțiile de la Bruxelles, în condițiile în care ultima extindere a UE, din 2007, a lăsat un gust amar, comentează AFP.Un imens banner cu mesajul „Bine ai venit, Croația!” este desfășurat pe una dintre fațadele clădirii Berlaymont, unde se află sediul Comisiei Europene.Într-un document publicat în 29 mai, executivul comunitar a avertizat că ar putea iniția în viitorul apropiat o procedură de deficit excesiv contra Zagrebului. Datoria publică a Croației reprezintă în prezent circa 54% din PIB, însă, potrivit Comisiei Europene, indicatorul ar urma să depășească nivelul de 60% în 2014, depășind limitele fixate de Uniunea Europeană.În timp ce Croația prognozează o creștere de 0,7% din PIB în acest an și de 2,4% din PIB anul viitor, Comisia Europeană estimează o scădere a PIB de 1% în 2013 și o ușoară redresare, de 0,2%, anul viitor. Deficitul bugetar al țării ar urma să atingă 4,7% din PIB în acest an și chiar 5,6% din PIB în 2014, depășind plafonul de 3% din PIB prevăzut de criteriile de la Maastricht.„Croația face față unor importante sfidări în privința relansării creșterii economice, a consolidării finanțelor sale publice și a ameliorării com-petitivității”, relevă un document al CE prezentat recent.Pe de altă parte, tot mai multe voci în Europa pun sub semnul întrebării capacitatea Uniunii Europene de a integra un nou stat membru, mai ales într-o conjunctură economică dificilă precum cea actuală.Croația este prima țară care aderă la forul comunitar după intrarea României și a Bul-gariei în UE, în 2007. Aceste două țări, cele mai sărace din Uniune, rămân în urmă. Corupția este un motiv de îngrijorare și împiedică mai ales integrarea celor două țări în spațiul Schengen, apreciază AFP.Un sondaj Eurobarometru realizat la câteva luni după aderarea României și a Bulgariei la UE arăta că aproape jumătate dintre europeni (49%) erau favorabili extinderii în continuare a UE, în timp ce 39% erau împotriva acestui scenariu.În opinia Corinei Stratulat, expertă în cadrul think-tankului bruxellez European Policy Centre (EPC), nu va exista nicio lună de miere între Croația și UE. „Croația va trebui să-și dovedească imediat capacitățile, atât față de UE, cât și față de regiunea Balcanilor”, explică experta EPC.