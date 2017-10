Criza rovinietelor de pe piaţă îi scoate pe şoferii constănţeni în afara legii

Criza rovinietelor de pe piață îi scoate pe șoferii constănțeni în afara legii

Constănțenii care și-au propus să plece din localitate cu mașinile în perioada sărbătorilor pascale sau de 1 mai întâmpină o problemă mai puțin obișnuită, și anume dispariția de pe piață a rovinietelor, care să le permită să circule în mod legal pe drumurile naționale. Ieri, singurele locuri de unde se mai puteau cumpăra roviniete erau oficiile poștale, la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, în timp ce stațiile petroliere, principala sursă a șoferilor constănțeni își epuizaseră stocurile încă de câteva zile. Spre exemplu, în cartierul Tomis Nord, la toate cele patru stații de carburanți existente la ieșirea din oraș, rovinietele se epuizaseră încă de la începutul săptămânii, iar angajații erau sceptici în privința unei refaceri a stocului în perioada ce urmează. Situația este aceeași și în cazul stațiilor de carburanți amplasate pe drumul ce duce spre Mangalia. Puși în fața unei astfel de situații, reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nu au putut decât să confirme existența unei crize pe piață, motivând totodată că această situație este cauzată de faptul că societatea care se ocupă cu furnizarea rovinietelor a întârziat cu transmiterea celor aferente lunii aprilie. „Situația nu este singulară. În ultimele zile am primit sesizări din mai multe zone ale țării prin care ni se aduce la cunoștință că nu se mai găsesc roviniete pe piață. În momentul de față, singurul lucru pe care l-am putut face, până când furnizorul rezolvă problema întârzierii transmiterii necesarului de roviniete pentru asigurarea stocului, a fost să solicităm situația tuturor celor care încă mai au roviniete la vânzare astfel încât să încercăm o redistribuire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Murja, inginer în cadrul direcției comercial a CNADNR. Totuși, până la redistribuirea rovinietelor, șoferii constănțeni se vor expune riscului de a fi amendați de către cei în măsură să verifice acest lucru. Puși în fața unei astfel de situații, reprezentanții CNADNR au găsit repede soluția. Potrivit aceluiași reprezentant, „pentru că unii dintre șoferi riscă amenzi fără vina lor, tot pentru această perioadă am transmis tuturor reprezentanților companiei care desfășoară activități de control să manifeste înțelegere față de conducătorii auto”. Din nefericire, nu la fel de îngăduitoare vor fi și organele de poliție, care probabil își vor îndeplini cu această ocazie norma de amenzi pentru următoarele luni. El a mai adăugat că situația va reveni la normal în jurul datei de 5-6 mai. În plus, constănțenii au chiar posibilitatea de a apela la CNADNR, de unde vor primi informații cu privire la locurile unde se mai pot achiziționa roviniete.