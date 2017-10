Criza financiară dă târcoale cartierelor rezidenţiale

La Constanța

Criza financiară dă târcoale cartierelor rezidențiale

Criza financiară mondială are efecte împărțite în rândul constructorilor constănțeni de locuințe rezidențiale. Cei care au obținut finanțarea pentru proiecte își continuă în liniște lucrările. În schimb, alți developeri au fost nevoiți să își anuleze proiectele de viitor, din cauza refuzului băncilor de a-i credita. Este cazul companiei norvegiene RomReal, care anunțase investiții de 1,5 miliarde euro în Constanța, pentru următoarea perioadă. Planurile inițiale prevedeau construcția a două ansambluri rezidențiale, Corallia (36 apartamente în Mamaia) și Central (89 apartamente în zona Dacia, Constanța), cu finalizare în primăvara lui 2009. „Cele două bănci, cu care purtam discuții pentru finanțare celor două proiecte, ne-au anunțat că nu ne vor asigura fondurile necesare, din cauza situației dificile de pe piața creditelor. Așa că luăm în calcul alte opțiuni de finanțare pentru aceste proiecte”, au declarat, recent, oficialii RomReal. Ieri, orice încercare de a contacta reprezentații Westhouse Group, subsidiara RomReal, au eșuat, atât la reprezentanța de la Constanța, cât și la cea din București. Pentru cei care au terminat lucrările, marea încercare este vânzarea locuințelor, o sarcină extrem de grea acum, când creditarea ipotecară a fost aproape sistată. În acest sens, bancherii au cerut revizuirea regulamentului de creditare, tocmai pentru a debloca segmentul creditelor pentru locuințe. Desigur, nici constructorii nu se grăbesc să spună că au probleme financiare și că nu mai au clienți, întrucât și-ar tăia singuri craca de sub picioare. Imediat ar fi presați să micșoreze prețurile, pentru a evita un colaps. Totul ține însă și de strategia de vânzări. Suzanne Marinescu, directorul de marketing al companiei Tomis Plus, spune că s-au vândut cinci locuințe, numai în ultima săptămână: „Până în prezent, am vândut 300 de locuințe, din cele scoase pe piață, ceea ce reprezintă 80% din total. Noi nu avem probleme majore acum, criza însemnând mai degrabă o stare de alertă”. Mai mult, locuințele finisate, vândute în această perioadă, în cartierul Tomis Plus, vin cu mobilă inclusă în preț. „Promoția nu are o dată limită stabilită. Dacă vânzările se mențin la cote bune, o vom prelungi. În prezent, blocurile Belvedere sunt finisate în proporție de 95%. Se mai lucrează doar pe casa scărilor, se pun interfoane, se fac ultimele retușuri”, mai spune Suzanne Marinescu.