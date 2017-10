Criza din Orient. Lista celor 13 cereri înaintate Qatarului

Ştire online publicată Luni, 26 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Qatarul a confirmat, sâmbătă, existența unei liste cu 13 cereri comunicate de patru state arabe care au rupt legăturile cu Doha în această lună pe motiv că micul emirat ar sprijini terorismul, informează DPA.1. Să anunțe oficial o reducere a relațiilor diplomatice cu Iranul; să-și închidă misiunile diplomatice în această țară; să expulzeze din Qatar membrii care aparțin sau sunt asociați Gardienilor Revoluției; să limiteze relațiile cu Iranul la legături comerciale în conformitate cu sancțiunile internaționale și americane impuse Teheranului.2. Să închidă imediat o bază militară turcă din Qatar și să pună capăt oricărei cooperări militare comune cu Turcia pe teritoriul qatariot.3. Să rupă legăturile cu toate „organizațiile teroriste, sectante și ideologice”, îndeosebi Frăția Musulmană, Statul Islamic, Al Qaida, Jabhat Fatah al-Sham (fostul Front al-Nusra) și cu mișcarea proiraniană Hezbollah din Liban.4. Să înceteze toate formele de finanțare qatariotă față de „toți teroriștii sau extremiștii, entități sau organizații și toți cei care au fost desemnați drept teroriști” pe listele anunțate de cele patru țări care au rupt relațiile diplomatice cu Doha, precum și cei desemnați drept teroriști de către SUA și alte entități internaționale.5. Să extrădeze orice individ care apare pe lista cu teroriști și este căutat în vreuna din cele patru țări; să-i captureze și să le înghețe bunurile fixe și mobile până în momentul extrădării lor; să se abțină de la a acorda refugiu oricăror alți astfel de indivizi în viitor; să se angajeze să furnizeze orice informație solicitată în legătură cu aceștia, îndeosebi legată de acțiunile lor, reședința și situația lor financiară; și să extrădeze și să repatrieze pe toți cei care au fost eliberați de Qatar după ruperea relațiilor.6. Să închidă postul internațional Al Jazeera, aflat în proprietatea Qatarului, și toate filialele sale.7. „Să înceteze să se mai amestece în afacerile interne și în interesele externe” ale altor țări; să interzică acordarea naționalității qatariote pentru cetățenii din cele patru țări; să revoce cetățenia qatariotă pentru oricare dintre cetățenii celor patru țări care au primit această cetățenie într-un mod care încalcă legile și reglementările acestor țări; să furnizeze o listă cu toți cei care au primit cetățenie qatariotă și care provin din cele patru țări; să înceteze orice contact cu personalitățile politice care se opun celor patru țări; și să predea toate registrele care prezintă în detaliu cooperarea Qatarului cu acești indivizi, precum și dovezile aferente.8. Să plătească reparații victimelor și să compenseze pentru toate pierderile suferite de cele patru țări în urma politicilor Qatarului din ultimii ani.9. Să se angajeze „să se alinieze cu mediul său din Golf și arab la toate nivelurile (militar, politic, economic, social și de securitate)” pentru a garanta securitatea națională a țărilor arabe și din Golf.10. Să predea toate bazele de date despre reprezentanții opoziției care au fost susținuți de Qatar și să dezvăluie tipul de ajutor pe care aceștia l-au primit de la Qatar.11. Să închidă toate portalurile mass media sprijinite de Qatar și considerate ostile de cele patru țări.12. Să fie de acord cu toate aceste cereri în termen de 10 zile de la înștiințare, în caz contrar lista va fi considerată nulă.13. La cele 12 cereri de mai sus, a fost adăugată o prevedere care spune că acordul va include obiective clare și că, în primul an, vor fi elaborate lunar rapoarte periodice de progres, apoi trimestrial în al doilea an și o dată pe an pentru o perioadă de 10 ani.