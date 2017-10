Criză de antibiotice la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase

Criză de antibiotice la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

Spitalul Clinic de Boli infecțioase Constanța are probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu antibiotice. Cauza - bugetul a fost aprobat de curând, iar din această cauză desfășurarea licitațiilor a fost întârziată. „Există un hiatus în aprovizionarea cu medicamente, întrucât procedura de licitație a fost întârziată. Este posibil ca în următoarele două luni să existe ceva probleme”, a declarat dr. Carmen Roxana Cernat, purtătorul de cuvânt al unității medicale. În prezent, administrarea de antibiotice se face cu restricție în unitatea sanitară. Probleme au apărut pentru că, în lipsa unui buget aprobat, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța nu a putut organiza licitația, după cum a precizat conf. univ. dr. Sorin Rugină, managerul unității medicale. În acest an, spitalul are un buget de 10.400.000 de lei. În cazul în care criza va deveni din ce în ce mai gravă, este posbil ca pacienții să fie nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele. „Noi sperăm să nu fie cazul”, a precizat managerul unității. Problema este cu atât mai gravă cu cât perioada de criză coincide cu sezonul estival, când foarte mulți pacienți, printre care și turiști, au nevoie de serviciile unității medicale. În prezent, spitalul lucrează la capacitate maximă: 190 din cele 210 paturi existente sunt ocupate. Cei mai mulți pacienți suferă de tulburări digestive.