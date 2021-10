Criza containerelor ar putea pune în pericol perioada cadourilor de sărbători

„Am prevăzut o revenire accelerată a economiei, dar nu am prevăzut că va fi atât de puternică, încât va crea aceste probleme în aprovizionare”, recunoaște Jes Staley, director executiv la Barclays. Criza containerelor a fost generată de pandemie când fabricile au fost închise temporar şi multe containere au rămas în porturi. Asia şi-a revenit prima din criză şi aproape toate containerele s-au dus către Europa și America de Nord, care însă nu și-au revenit la fel de repede. Prin urmare, au început să se adune în porturi, iar la tot acest peisaj se adaugă şi lipsa şoferilor din Europa. „A fost luată decizia ca marile companii să lucreze non-stop. Este un mare pas înainte în rezolvarea crizei transporturilor prin lanţurile de aprovizionare”, a anunțat la un moment dat Joe Biden, președintele Statelor Unite. „Ne bazăm pe lanţuri de aprovizionare puse la punct acum câteva generaţii. Sunt măsuri pe termen scurt pe care le putem lua, printre care extinderea programului de lucru din porturile noastre cele mai mari”, explica și Pete Buttigieg, secretarul american al Transporturilor.



Aglomeraţia din porturi şi lipsa şoferilor de TIR ne-ar putea lăsa fără cadouri de Crăciun



Magazinele din Londra şi-au făcut stocuri încă din martie şi pentru că se apropie sărbătorile de iarnă toată lumea se întreabă ce se va întâmpla de Crăciun. Aşa că specialiștii îi sfătuiesc pe oameni ca, în acest an, să cumpere cadourile cât mai devreme. „Am planificat Crăciunul începând cu luna martie, așa că ne-am făcut stocurile pe tot parcursul anului. Am adunat şi am tot adunat. Ştiam că acest an va fi mai mare și mai bun ca niciodată, după ceea ce s-a întâmplat anul trecut”, a explicat Victoria Kay, directorul de vânzări. Un comandat de navă român a declarat la Digi 24 că ce se întâmplă acum în porturi nu a mai fost niciodată. „Este ceva nemaiîntâlnit în lume până acum. Este un blocaj istoric, spun specialiștii. În zona Hong Kong erau peste 270 de nave, din care 100 și ceva ancorate. Ca să fie tacâmul complet, acest blocaj care exista deja a fost amplificat de taifunul care a trecut prin acea zonă și a provocat întârzieri de la Singapore până la Shanghai. Am fost pe nave-container 17 ani și pot să vă spun că situația cea mai dramatică este în momentul de față în Los Angeles, San Francisco, probabil și în celelalte porturi. Toate aceste nave-container care stau cu marfa la bord în larg, la ancoră, în Los Angeles și-n alte porturi, generează costuri suplimentare, blocaje, pentru că este un loc limitat unde poți să depozitezi containerele, nu ai șoferi de camioane care să le ducă din port să se elibereze spațiu, toate acestea generează costuri şi întârzieri”, a spus Tiberiu Miclea, comandat român de navă cu experiență. Despre apropiatele sărbători de iarnă, comandantul român a sfătuit oamenii să cumpere cadourile din timp dacă vor ca moşul să nu vină cu sacul gol.





Blocajul apărut în lanțul de aprovizionare riscă să afecteze serios Crăciunul din acest an. Mărfurile ajung mai greu și la prețuri mai mari, iar de vină pentru acestă situație sunt costurile care au explodat în pandemie.