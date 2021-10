Criza containerelor ar putea dura încă un an. Economia Germaniei suferă pe fondul lipsei de aprovizionare

Jeremy Nixon, şeful uneia dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume, Ocean Network Express, a lansat recent un avertisment cu privire la efectul pe care criza lanţurilor de aprovizionare îl are asupra comerţului internaţional. Potrivit acestuia, criza ar putea dura cel puţin încă un an dacă guvernele nu-şi vor creşte investiţiile în porturi, linii feroviare, depozite şi sisteme rutiere. Containerele au devenit foarte rare și extrem de scumpe. În urmă cu un an, companiile plăteau aproximativ 1.920 dolari pentru a rezerva un container de oțel de 13 metri pe o rută standard între China și Europa, potrivit datelor de la Drewry, o companie de consultanță în cercetare maritimă. Acum, firmele cheltuiesc peste 14.000 de dolari, o creștere de peste 600%. Pe de altă parte, costul pentru cumpărarea unui container s-au dublat. Companiile de pretutindeni se luptă să facă față situației. Giganți ca Ikea și-au cumpărat propriile containere de transport, dar aceasta nu este o opțiune pentru un mic producător de bomboane precum Lavolio, care își regândește planurile de extindere și ar putea fi nevoit să mărească prețurile, la fel cum se gândesc și alți antreprenori să facă, pentru a-și acoperi costurile.Marea Britanie ar putea rămâne fără spaţiu de depozitare în decurs de un an în condiţiile în care per¬turbarea lanţurilor de apro¬vizionare coincide cu o creştere puternică a sectorului de cumpărături online, avertizează un agent din sectorul imobiliar. Mai mult de un sfert dintre cumpărăturile din sectorul britanic de retail sunt realizate acum online, deşi nivelul a scăzut de la un vârf de 37% atins în ianuarie, relevă date oficiale. Pe fondul temerilor privind întârzierea livrărilor, ia amploare şi fenomenul cumpără online, preia din magazin. Din cauza aceleiaşi crize, industria publicităţii este nevoită să-şi regândească marile campanii de promovare în cea mai importantă perioadă a sa, cea de dinaintea sărbătorilor de iarnă. Între timp,constructorii auto europeni avertizează că industria riscă o repetare a crizei semiconductorilor. Constructorii auto europeni trebuie să-şi reducă dependenţa de Asia, riscând în caz contrar o repetare a crizei care a dus la închideri de fabrici pe întregul continent, a avertizat şeful asociaţiei auto a regiunii. Oliver Zipse, preşedinte al ACEA avertizează că industria va suferi consecinţe severe şi imediate legate de incapacitatea sa de a cumpăra componentele necesare pentru autovehicule. Într-o scrisoare trimisă Comisiei Europene, acesta arată că este necesară o iniţiativă la nivel european pentru construirea de unităţi de producţie de semiconductori în regiune care să rivalizeze cu centrele din Asia.