Cristina Tarcea: Impostorul nu o să-şi plece niciodată privirea asupra celui călcat în picioare

Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, a declarat, miercuri, la bilanțul Ministerului Public, că impostorul nu o să-și plece niciodată privirea asupra celui călcat în picioare, chiar dacă nu este vorba doar de om, ci poate fi vorba chiar de un sistem. Ea a mai spus că impostorul urăște oamenii corecți și acuză, de regulă, cu fapte pe care le-a comis chiar el.

Cristina Tarcea și-a început discursul susținut la bilanțul Ministerului Public, spunând că se simte “confuză și derutată” deoarece anul trecut, fiind prezentă la același eveniment, a crezut că participă la raportul de activitate al unor magistrați, precizând că a fost “înfierată cu mânie proletară” pentru acest lucru.







“Mă simt confuză și derutată. Și de ce spun asta. Spun asta pentru că anul trecut am crezut că particip la raportul de activitate al unor magistrați, am crezut asta pentru că cred în Constituție și am avut tupeul și îndrăzneala cu foarte multă candoare să invoc acele dispoziții din Constituție care includ procurorii în cadrul autorității judecătorești. Am aflat că am greșit, nu sunteți magistrați, am fost înfierată cu mânie proletară pentru asta, dar astăzi aflu că, uneori, pentru perioade anumite de timp, mai scurte sau mai lungi, sunteți magistrați, mai ales atunci când unii dintre dumneavoastră trebuie să promoveze în funcții de conducere la instanțe sau atunci când trebuie să promoveze la Înalta Curte de Casație și Justiție. De aceea, mi-am propus ca anul acesta să nu mai greșesc, să nu mai fac nicio trimitere la statutul dumneavoastră, la statutul judecătorilor, la statutul avocaților și am decis să vă împărtășesc un vis a cărui tălmăcire ar trebui să preocupe în aceeași măsură magistrații și nemagistrații”, a spus Cristina Tarcea, potrivit News.ro.







Ea a afirmat că s-a întâlnit în vis cu impostorul, cel care știe că dacă ar fi urmat regulile nu i s-ar fi cuvenit niciodată poziția de care se bucură.







“Am avut un vis urât, ce e drept, un vis în care m-am întâlnit cu impostorul. El nu se numea așa în visul meu, se numea reformatorul. Prin urmare, am hotărât să vă împărtășesc ce este în visul meu impostorul sau reformatorul, cum doriți să îl numiți. El este cel care știe că, dacă ar fi urmat regulile, nu i s-ar fi cuvenit niciodată bunurile, privilegiile și poziția de care se bucură. El se uită în ochii tăi când este vorba despre bunuri, privilegii și poziții, ca și cum ar fi urmat regulile, dar nu îndrăznește să te privească drept în față atunci când, profitând de bunuri, privilegii și poziție, te calcă în picioare pentru că tu ai avut îndrăzneala să respecți regulile”, a spus președintele ÎCCJ.







Cristina Tarcea a menționat că impostorul urăște oamenii și luptă pentru dreptatea lui crezând că aceasta este dreptatea socială.







“Impostorul urăște sincer oamenii corecți pentru că ei sunt oglinda în care își vede propria goliciune, aceea spirituală și de caracter. În schimb, el acuză, de regulă cu fapte reprobabile pe care le-a făcut el. El ticălos, nu e nimic și tu esti ticălos, pentru că nu se poate să fii altfel, e inadmisibil să fii altfel. Ce era impostorul din visul meu? Era cel care luptă pentru dreptate, pentru dreptatea lui, crezând întotdeauna că dreptatea lui este dreptatea socială. El nu o să-și plece niciodată privirea asupra celui călcat în picioare în numele luptei pentru dreptatea lui chiar dacă cel călcat în picioare nu este doar un om, ci poate un sistem sau poate chiar mai mult decât un sistem”, a mai afirmat Tarcea.







Președintele ÎCCJ crede că impostorul solitar nu ar fi atât de periculos dacă nu ar avea alături figuri identice.







“Să te ferească Dumnezeu să ajungă impostorul într-o poziție importantă, nimeni, nici tu, nu a făcut niciodată nimic, nu s-a întâmplat nimic până nu a marcat el locul și timpul. Și totul începe de atunci, de la momentul el. Impostorul solitar în visul meu nu ar fi fost chiar atât de periculos dacă nu ar fi purtat în el vocația impostorului păianjen, acela care își țese din timp pânza de mătase, în care își depune cu mare grijă ouăle din care vor ecloza la momentul potrivit figurii identice”, a mai declarat Cristina Tarcea.







În finalul discursului, ea a menționat că uneori se întâmplă ca visele să devină realitate, o realitate dominată de impostură.







“Am vrut să vă împărtășesc și dumneavoastră acest vis pentru că se întâmplă uneori ca visele, chiar și cele mai urâte, să devină realitate, o realitate dominată de impostură, în care legea, morala, bunul simț sunt ele însele o impostură”, a mai precizat președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.