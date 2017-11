CRIMĂ TERIBILĂ în Franţa! O româncă de 19 ani a fost înjunghiată de 26 de ori!

CRIMĂ TERIBILĂ în Franța! O româncă de 19 ani a fost înjunghiată de 26 de ori!

Femeia a fost ucisă cu brutalitate în urmă cu un an, în decembrie 2016, cadavrul ei fiind descoperit în pădurea Frasnois, din regiunea Haut-Jura, la granița dintre Elveția și Franța.După un an de anchetă, timp în care zeci de jandarmi și polițiști din Franța și Elveția au lucrat pentru a stabili identitatea tinerei desfigurate, dar și cine se face vinovat de această crimă, poliția franceză a dezvăluit modul în care a murit aceasta și are și un suspect, relatează actualmm.ro.Pentru a-i putea stabili identitatea, poliția din Franța a apelat la toate tehnicile posibile, reconstrucția 3D, verificarea amprentelor în bazele de date din 18 țări europene, analizarea a 800 de dosare cu dispăruți, descoperirea de martori.Românca, despre care se crede că era prostituată, se afla pe teritoriul Elveției în momentul în care a fost ucisă. Cadavrul ei prezenta 26 de lovituri de cuțit, în zona abdomenului, însă acestea nu i-au provocat moartea, ci au avut ca scop “să o facă să sufere”.Decesul a fost provocat de lovituri repetate în zona feței, dinții și oasele feței fiind zdrobite.