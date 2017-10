Credit „optim“, cu happy-end, pentru Ion Instalatorul

În urmă cu puțină vreme, reclamele băncilor comerciale erau orientate spre românul de apartament. În centrul atenției era salariatul care muncește în ture și are nevoie de 1.000 euro ca să își facă acvariu cu neoane colorate. Acum, s-a produs un shift în focus-ul bancherilor, ca să ne exprimăm ca ei. Accentul cade pe detalii „mărunte”, ca ipoteca, contractul de muncă sau garanțiile consistente. „Ion Instalatorul” nostru este doar un risc pentru bănci. Și totuși, dacă are nevoie de bani pentru un șifonier nou, ce poate face? Ar putea merge la Piraeus Bank, pentru creditul Happy-End, un nume promițător. Poate contracta până la 20.000 euro (echivalentul în lei), pe o perioadă cuprinsă între 6 și 120 de luni. Fără avans, fără garanții. Banca ia în calcul venituri lunare de cel puțin 600 lei și practică o dobândă „duală”: 26,5% pe primele două treimi ale perioadei de creditare și 21,2% în ultima treime. Creditul de nevoi personale de la CEC Bank se acordă pe cel mult 5 ani, suma maximă fiind de 54.000 lei. Dobânda se stabilește în funcție de bonitatea clientului, garanțiile necesare fiind plata unui comision de risc și asigurarea de viață. La Banca Comercială Carpatica, creditul de nevoi personale se numește „Optim”, deși nu se poate spune același lucru despre condițiile de creditare. Deși dobânda este de numai 15%, comisionul de acordare este de 5%, cel de gestiune este de 0,29% iar cel de rambursare anticipată este de 3%. În plus, suma maximă acordată este de 12.000 euro, valabil doar pentru cei care au un venit lunar de minimum 3.000 lei. Mai „optim” este creditul „Practic”, tot de la Carpatica. Pot fi împrumutați cel mult 7.500 euro, cu un salariu de cel puțin 450 lei. Dobânda este mai mare, de 16%, iar comisionul de acordare este puțin mai mic, de 4,5%. În ciuda bancurilor binecunoscute, scoțienii de la Royal Bank of Scotland (RBS) sunt destul de generoși când vine vorba de suma maximă pe care o acordă la creditul de nevoi personale: 40.000 euro (echivalentul în lei), cu o dobândă de 11,89% în primul an. Din anul doi, dobânda se calculează în funcție de ROBOR la 12 luni, plus 4,9%. Gradul maximum de îndatorare este de 70%. La ING, creditul „Personal” vine cu o dobândă de 20,5%, aplicată la suma maximă de 60.000 lei. Comisionul de acordare este de 2%, nu se percepe avans. Solicitanții trebuie să aibă un venit minim de 600 lei și o vechime de cel puțin 12 luni la locul de muncă. Gradul de îndatorare este de 60%. Flexicredit-ul de la Raiffeisen a fost numit așa probabil după dobânda variabilă. Pentru sume de până la 3.000 euro, dobânda este de 18%, pentru sume de 3.001 – 7.000 euro, dobânda este de 16,5%, iar pentru credite de 7.000 – 20.000 euro, dobânda este de 15,5%. Venitul minim necesar este de 100 euro. La BCR, creditul de nevoi personale se numește Divers Extra. Clienții pot împrumuta până la 20.000 euro (echivalentul în lei), pe cel mult 10 ani. Dobânda este de 12,40%, gradul de îndatorare fiind de 65%.