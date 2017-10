"Craterul dragonului", descoperirea uluitoare a chinezilor. Ceva unic în lume!

Ştire online publicată Joi, 03 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Descoperire incredibilă! Denumită „Craterul Dragonului” de către chinezi, peștera din calcar are o adâncime de 300,89 metri, aproape înălțimea celui mai înalt zgârie nori - 309,6m înălțime (hotelul The Shard din Londra), notează Descopera.ro.Anterior, Gaura Albastră a lui Dean (Bahamas) era considerată cel mai adânc crater subacvatic, cu o adâncime de 202 metri.Peștera subacvatică este localizată la 16.31 grade latitudine nordică și 111.46 grade longitudine estică, sub suprafața mării din sudul Chinei. Este situată în apropierea disputatelor Insule Parace, cunoscute cu denumirea de Xisha în Chineză și Hoang Sa în Vietnameză. Găurile subacvatice sunt cunoscute și cu denumirea de găuri albastre.Experții chinezi au măsurat dimensiunea găurii albastre în timpul cercetărilor pe teren din perioada iunie august 2015. Cu ajutorul sonarului, camerelor subacvatice și roboților subacvatici aceștia au descoperit că peștera măsoară 300,89 metri adâncime. De asemenea, au măsurat și diametrul craterului care are o deschidere de 130 metri la suprafață și 36 metri în adâncime.