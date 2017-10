Crăciunul horror sau cum să simţi că trăieşti

Crăciunul horror sau cum să simți că trăiești

Originalitatea este, de multe ori, șocantă. Capacitatea de a fi diferit de ceilalți poate trezi în cei de care te diferențiezi sentimente viscerale, cum ar fi repulsia, groaza, teama și, invariabil, invidia. A fi original, dar trendy, ceea ce se traduce prin a fi primul care se aliniază unei tendințe, activează în semeni un alt păcat scuzabil, doar pentru că este amuzant de studiat din exterior, și anume snobismul. Introducerea elaborată este mai mult o încercare semireușită de a nu muri de râs, întrucât subiectul care va fi eventual tratat în rândurile acestui articol este groaznic de amuzant. În fine, trecând peste partea pregătitoare, putem spune că nu ești nici original, nici trendy și nici snob dacă în iarna asta nu îți cumperi un brad negru. Și nu verde închis, ci negru ca cenușa și orice alt lucru morbid pe care îl evocă această culoare. Desigur (și asta e probabil ideea vreunui feng-shuist), globurile trebuie să fie albe. Oricum, casa va arată ca cea a familiei Addams. Cine vrea să fie original (și asta nu este o instigare la vreun act ce contravine prevederilor legale în vigoare), poate să profaneze câteva morminte și să pună cranii în loc de globulețe. În plus, mai multe tibii și peronee aruncate într-un haos organizat la rădăcina bradului vor trezi cu siguranță invidia vecinilor din cartierul rezidențial. Bradul negru a fost ideea unor așa-ziși avangardiști ai industriei, care se săturaseră de clasicul și desuetul brad verde și natural, cu globuri roșii, galbene și albastre. Contrar așteptărilor, cel mai bun loc în care se așează bradul cel negru nu este cripta familiei, ci livingul (notați, vă rog, ironia: bradul negru ca Moartea amplasat în Living). Cât despre preț, nu prea sunt multe de spus. Fie ai 300 - 500 lei, fie poți merge plângând la piață. Asta e, nu vei fi snob în 2007. Oricum, pentru cei care nu au ajuns să fie absurzi, spunem doar că un brad negru contravine tuturor tradițiilor pe care lumea încă le mai respectă. Mai exact, de Crăciun trebuie să radiezi, să elimini pe orice cale toate sentimentele bune, fie ele false sau nu. În aceste condiții, cine ar vrea un brad negru, culoare care absoarbe toată lumina și nu reflectă înapoi nicio culoare din spectru? O, brad sensibil! Trecem peste partea amuzantă a problemei și ajungem la cea isterică. Cum trebuie tratat bradul? Ne referim, bineînțeles, la bradul natural. Ca orice altă piesă din floră și faună care este guvernată de moarte, bradul are nevoie de o îngrijire specială. Deja a fost tăiat cu ură și îndepărtat din ecosistem, așa că este de datoria proprietarilor să îi facă ultimele zile mai ușoare. Primul pas este să puneți bradul într-un vas cu apă, care poate fi lăsat apoi pe balcon, în garaj sau pe terasă, ca să înghețe. Ideea e ca tulpina bradului să stea sub apă. Majoritatea brazilor cresc timp de până la 8 ore după ce au fost tăiați. Cine taie tulpina trebuie să evite tăieturile în formă de V. Tăieturile se fac perpendicular pentru a nu micșora cantitatea de apă trasă de brad. De asemenea, bradul trebuie ținut departe de căldură. Așadar, cine are șemineu, calorifer sau aragaz în living trebuie să aibă grijă. Este chiar indicat ca temperatura din camera bradului să fie mai scăzută. Nu în ultimul rând, adăugarea de fertilizator nu ajută la nimic. Specialiștii spun că bradul trebuie ținut în casă cel mult 7-10 zile. Alți specialiști consideră că 4 zile sunt suficiente. Eu aveam un coleg în liceu care îl ținea până pe 23 aprilie. IMPORTANT! Nu stresați bradul, băgându-l în casă imediat ce l-ați cumpărat. Din cauza schimbărilor majore de temperatură, bradul va fi trist, va crește mai repede și va muri, nu înainte de a spune „Sărbători fericite, criminalilor!”.