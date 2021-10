Coşul cu alimentele de bază, mai scump cu 12% faţă de anul trecut

În ultimul an, prețurile alimentelor au înregistrat creșteri uriașe comparativ cu anul trecut.







"Pentru un coș cu alimentele de bază ce conține ulei, carne de porc, carne de pui, unt făină, mălai, brânză de oaie și lapte, un om ar trebui să scoată astăzi din buzunar aproximativ 89 de lei", a prezentat Silvian Trandafir.







Potrivit Antena3.ro, anul trecut, același coș cu alimente de bază costa aproximativ 79 de lei. Deci, într-un sigur an, creșterea a fost de peste 10% în medie.



Cei mai afectați au fost românii ale căror venituri au fost înghețate de la începutul anului



"Industria a încercat să țină cât a putut prețurile pe loc. Nu se mai poate acum. Pentru că deja începuse să intre pe pierdere. Dacă nu se ia măsura plafonării prețurilor la energie şi la gaze, riscăm ca multe afaceri să fie închise, să nu reziste pe piață", a declarat la News Hour With CNN, Draşoş Frumosu, liderul Sindalimenta.



Pe lângă costurile la energie, prețul alimentelor a mai fost influențat și de creșterea rapidă a prețului la carburanți. În aprilie 2020, prețul benzinei standard era de 4.28 lei, la începutul anului prețul era de 4.91 de lei, iar acum benzina costă în anumite stații și 6.4 lei per litru.



Mai mult, fermierii avertizează că în lipsa unor măsuri clare, prețurile la alimentele de bază vor crește în această iarnă cu peste 20%.







Preţurile vor continua să crească



Aşa cum arată toate estimările acum, preţurile vor continua să crească, iar rata inflaţiei va depăşi 7% până la sfârşit de an. Acum a ajuns la 6,3% de la 5,6% în august. Şi serviciul de statistică al Comisiei Europene- EUROSTAT - ne dă campioni în Uniune la acest capitol.



Litrul de ulei s-a scumpit cel mai tare: cu aproape 24 de procente, kilogramul de cartofi cu peste 12%, kg de brânză d eoaie cu 7%, iar franzela cu 5 procente. Şi pentru serviciile de utilităţi plătim mai mult. Totalul de plată la fcatura electrică a fost mai mare cu 25% lună de lună, iar cea la gaze naturale cu 20%. Preţul unui litru de motorină sau benzină superioară a depăşit deja 7 lei, iar pachetul de ţigări e şi el tot mai. scump. Dacă am terminat radiografia scumpirilor, să vedem ce se întâmplă cu. veniturile românilor. Tot mai puţinele comenzi venite în fabrici, i-au făcut pe angajatori să dea salarii. tot mai mici. Venitul mediu a scăzut cu. 58 de lei într-o lună.





România este în plină criză politică, sanitară şi economică. Inflaţia a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 13 ani: 6,3%. Este dublul ţintei fixate de Guvern pentru acest an. Banca Centrală a majorat dobânzile săptămâna aceasta, în speranţa că va mai domoli creşterea preţurilor.