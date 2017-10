Costineşti a devenit staţiunea familiştilor

Costinești a devenit stațiunea familiștilor

Costinești - stațiunea tineretului. Oamenii se schimbă, la fel și locurile. Tinerii de ieri, care își dădeau întâlniri la amurg lângă obelisc, s-au căsătorit, au copii, dar iubesc în continuare stațiunea de care îi leagă cele mai plăcute amintiri. Costinești s-a transformat, în timp, din stațiunea tineretului în stațiunea familiștilor. Cu mic, cu mare, românii au venit și în acest an la mare, în „stațiunea tineretului”. Ca să vadă și copiii unde și-au petrecut ei vacanțele în adolescență. Costi-neștiul a trecut prin nenumărate transformări, dar și-a păstrat, în timp, farmecul. Și trezește nos-talgii. Unii s-au îndrăgostit aici prima oară. Alții își amintesc cu zâmbetul pe buze de nopțile pier-dute prin discotecile din stațiune. „Aici am mâncat pizza pentru prima oară”, își amintește o turistă. „E mai frumos decât în Mamaia” Astăzi, stațiunea e liniștită. Pe plajă, puțini adolescenți. Poate și pentru că mulți dintre ei, deocamdată, nu au încheiat socotelile cu școala. În schimb, am întâlnit mulți familiști, veniți cu părinții, cu copiii, cu rudele. „Sunt în stațiune de zece zile. E foarte frumos aici, iar prețurile sunt mici. Am plătit 60 de lei de persoană, cu masa inclusă”, ne povestește Ecaterina Costin, din Cluj, care a venit la mare însoțită de cei doi copii. „E mai frumos aici decât în Mamaia. Nisipul ne place mai mult. Suntem de patru zile în Costinești, am venit cu cortul și plătim 40 de lei pe zi pentru patru persoane. Nu o să mai venim cu cortul pentru că e mai bine să luăm cazare la pensiune sau la hotel”, ne povestește o familie din Sfântu Gheorghe. Pe plaja din Costinești i-am întâlnit și pe Alexandra și Dragoș. Cei doi îndrăgostiți au 23 de ani și sunt din Bacău. Au venit la mare joi. „E foarte frumos, e cam puțină lume, pentru că nu e perioada de vârf, dar îmi place. Acum e mai liniște decât în alți ani. Parcă văd pe aici mai multe persoane în vârstă decât tineri”, ne povestesc cei doi. Prețuri mici În Costinești, prețurile sunt mici. În această perioadă, găsești cazare ușor. Prețurile pentru o cameră cu două locuri variază între 80 și 100 de lei, la vile, căsuțe și pensiuni. Turiștii au toate condițiile - apă caldă, frigider și televizor în cameră. La hotelurile de două și trei stele, prețurile sunt ceva mai mari. „Costinești nu e o stațiune de fițe, așa cum este Mamaia, dar ne place foarte mult atmosfera de aici”, spun turiștii. Și la terase prețurile sunt acceptabile. Mâncarea cea mai ieftină o găsești la autoservire. Cu 20 de lei, poți savura două-trei feluri de mâncare. Unii turiști ne-au spus că vin aici de ani de zile. Ei înșiși declară că nu ar da nici în ruptul capului Costineștiul pe o altă stațiune de pe litoral.