Coşmarul continuă în Italia. Oamenii scobesc printre ruine cu mâinile goale în căutarea celor dragi

Coșmarul continuă în Italia. Oamenii scobesc printre ruine cu mâinile goale în căutarea celor dragi

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

„Rezistă, Giulia! Haide, Giulia, dă-mi mânuța și fii atentă la cap”, i-au spus salvatorii fetiței de zece ani eliberată, după 17 ore, de sub ruinele casei părintești din Pescara del Tronto, localitate devastată de seismul de 6,2 grade, din zorii zilei de miercuri.Peste 4.300 de salvatori au căutat frenetic, cu echipament specific sau cu mâinile goale, toată noaptea de miercuri spre joi, dar și în ziua care a urmat, orice semn de viață.Au găsit mai întâi un bebeluș și apoi, după 17 ore de la producerea catastrofei, pe Giulia care a răspuns printr-un țipăt disperat chemărilor salvatorilor. Fericirea a fost cu atât mai mare cu cât Giulia, deși acoperită din cap până-n picioare de un praf albicios nu pare să prezinte răni serioase.Alături de volutari și echipele speciale, localnicii își caută și ei printre ruine familiile sau cunoștințele rămase sub imobilele prăbușite la Amatrice, Accumoli, Pescara del Toro, Arquata del Toro sau Norcia, localitățile aflate cel mai aproape de epicentrul cutremurului.Un domn, Guido Bordo, 69 de ani, își plânge sora și cumnatul prinși sub ruinele casei de vacanță pe care o avea la nord de Amatrice. Povestește că a săpat de unul singur după cei dragi, dar a mai găsit în viață doar pisicile celor doi.„Am pierdut totul. Atât a mai rămas: doar eu. Până și hainele pe care le port mi-au fost date de un trecător. Nu mai am nimic. S-a auzit un vuiet teribil... teribil. Nu mai am nimic”, spune, tulburat, un alt supraviețuitor.Amatrice este distrusă în proporție de trei sferturi, iar autoritățile încearcă să îi sprijine pe oamenii rămași pe drumuri.„Orașul nu mai există. A dispărut. Spitalul este închis. Magazinele sunt închise ori distruse. Nu mai e farmacie, nu mai e supermarket. Nu a mai rămas nimic”, a declarat, pentru televiziunile din Italia, cu vocea înecată în lacrimi, primarul din Amatrice, scrie evz.ro