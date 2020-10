Coronavirus în topul căutărilor pe Google

În perioada martie-octombrie, informaţiile despre coronavirus au fost cele mai căutate pe Google. În topul primelor 10 au fost informaţiile legate de pandemie, de simptome, statisticile au suscitat interes şi declaraţia pe proprie răspundere au fost cătate pe Google, a spus Dan Oros, directorul de marketing Google România, potrivit Agerpres. „Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când a izbucnit pandemia a fost să dezvoltăm un panou local cu informaţii despre numărul de cazuri, despre simptome, pentru că, după cum era de aşteptat, căutările coronavirus au explodat în perioada respectivă, şi am vrut să promovăm diferite metode de prevenire: acel mesaj, cu purtaţi mască, salvaţi vieţi, atât în search cât şi pe Youtube. Acesta este un mod prin care am adaptat un produs existent la o nouă realitate. Dacă ne uităm strict la căutări, şi am ales aici perioada martie - octombrie, nu e nicio surpriză, în top 10 aproape totul e legat de coronavirus, de la simptome, statistici, declaraţie pe proprie răspundere, Google Clasroom. Probabil singurul din top care nu are legătură cu covidul este vremea de mâine", a spus Dan Oros. În aceeaşi perioadă, românii au petrecut cu 25-50% mai mult timp faţă de 2019, pe cea mai mare platformă video din România, Youtube, şi că vizionările s-au făcut pe ecranele TV mai mult decât pe desktopul. În fiecare zi pe Youtube intră 9 milioane de români. De asemenea, el a spus că Google Maps a contribuit la rapoarte de mobilitate, care a arătat, în mod anonimizat, tendinţele de deplasare în zonele de interes: magazine, parcuri, farmacii sau locuri de muncă. Google Clasroom a început să fie folosit de tot mai multe şcoli şi s-a ajuns la peste 50.000 de profesori care au participat la cursuri online.