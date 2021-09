Corina Chiriac a donat sute de piese de patrimoniu - Colecția de artă a artistei, admirată de fani la Muzeul de Istorie

Colecția cuprinde obiecte de suflet printre care și trofeul Cerbul de Aur câștigat de cântăreață în 1971, dar și rochii și instrumente muzicale.







Potrivit Realitatea.net, exponatele vor putea fi văzute de luna viitoare în cadrul muzeului.







Piese de patrimoniu din colecţia personală a Corinei Chiriac au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.







Cântăreața a semnat actele de donație în cadrul unei ceremonii la care au participat prietenii apropiați ai artistei.







„Când ni s-a recomandat sa stam acasa, am spus e momentul exact ca sa incep sa imi scriu amintirile. Și , pentru a nu greși, am inceput sa scot din documentele de familie. Noi am fost o familie mare, la un moment dat cand eram eu copil eram vreo 40 de membri in familie. Am scos din cutii, din biblioteci, din pachete. Și am spus: aceste exponate merita sa stea undeva unde sa fie vazute”, a spus Corina Chiriac.





Sute de obiecte de patrimoniu din colecția personală a marii artiste Corina Chiriac au fost donate Muzeului Național de Istorie a României,