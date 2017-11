Coreea de Nord: Trump a arătat că este un "distrugător" ce imploră pentru declanșarea unui război nuclear

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Coreea de Nord a spus sambata ca presedintele american Donald Trump a aratat in primul sau turneu in Asia ca este un “distrugator” si ca implora pentru declansarea unui razboi in peninsula coreeana."Trump, in timpul vizitei sale, si-a dezvaluit adevarata de distrugator al pacii si stabilitatii mondiale si a implorat pentru un razboi nuclear in peninsula coreeana", afirma purtatorul de cuvant al ministerului de externe de la Phenian, intr-un comunicat de presa.Purtatorul de cuvant a spus ca nimic nu va descuraja Coreea de Nord in a continua programul sau de arme nucleare.