Coreea de Nord ameninţă SUA cu un atac nuclear preventiv

Coreea de Nord amenință SUA cu un atac nuclear preventiv

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Coreea de Nord este pregătită să lanseze un atac nuclear preventiv asupra Statelor Unite, dacă este nevoie, a avertizat un înalt oficial din statul comunist, citat de NBC News.„Un atac nuclear preventiv nu este ceva asupra căruia să aibă monopol Statele Unite. Dacă vedem că Statele Unite ne-ar face nouă acest lucru, o vom face noi mai întâi (…). Avem tehnologia necesară”, a spus Lee Yong Pil, directorul Institutului pentru Studii Americane din Ministerul de Externe de la Phenian.Potrivit oficialului, conducerea Coreei de Nord este furioasă pentru că Statele Unite și-ar fi ațintit rachetele nucleare asupra statului comunist, dar și pentru că exercițiile militare organizate la granițele nord-coreene au ca obiectiv îndepărtarea de la putere a lui Kim Jong Un.„Statele Unite au arme nucleare în largul coastei noastre, vizând țara noastră, capitala noastră și pe liderul nostru iubit”, a subliniat Lee. “Nu vom da înapoi atât timp cât există o amenințare nucleară la adresa noastră din partea Statelor Unite”, a adăugat el, potrivit Digi24.ro.Amenințarea vine a doua zi după un test eșuat de rachetă cu rază medie de acțiune Musudan, efectuat de Coreea de Nord.Autoritățile americane nu cred că Phenianul are arme nucleare care să pot ajunge în Statele Unite.Pe de altă parte, un alt oficial nord-coreean susține că țara sa are rachete cu rază lungă de acțiune care pot ajunge pe teritoriul american.Coreea de Nord a desfășurat al cincilea și cel mai puternic test nuclear al său pe 9 septembrie, iar Coreea de Sud a avertizat că regimul comunist este pregătit să mai facă unul în orice moment.