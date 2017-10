Copilul îşi suge degetul. Cum îl dezvăţ?

Copilul își suge degetul. Cum îl dezvăț?

Înduioșător la câteva luni, obiceiul copiilor mai mari de un an de a-și băga degetul în gură în orice moment, îi neliniștește mult pe părinți. Bebelușilor le face mare plăcere să sugă degetul. Ecografiile arată că, încă din viața intrauterină, bebelușul manifestă tendința de a-și suge degetul. În general, în primele luni de viață, bebelușii obișnuiesc să își sugă degetul. Mai târziu, după vârsta de un an, copiii acoperă o nevoie afectivă deosebită prin suptul degetului. „Copiii încearcă să găsească un înlocuitor pentru sânul mamei, iar degetul acoperă această nevoie afectivă deosebită. Tocmai de aceea, eu le recomand părinților să dea copiilor suzeta, pentru că, la vârsta de un an, îi pot dezvăța ușor de acest obicei”, a explicat dr. Marian Fâșie, medic primar pediatru. De cele mai multe ori, bandajarea degetului sau aplicarea de praf de ardei iute sau zeamă de lămâie nu are efect. În plus, copilul este chinuit și se poate alege cu răni pe deget. Nici dacă părinții îi ceartă, în speranța că îi vor determina pe micuți să renunțe la prostul obicei, nu vor obține vreun rezultat. Până și soluțiile găsite de medici sunt „desființate” de cei mici. „Le băgam degetul mare în ghips, dar ei sunt foarte șmecheri și găsesc imediat o soluție. Mi-a povestit mama unui copil de cinci ani că l-a surprins cum își scotea ghipsul, sugea degetul și apoi punea ghipsul la loc. Este foarte greu să-i păcălești, copiii sunt inventivi”, a spus dr. Fâșie. În schimb, în farmacii a apărut un lac amar pentru unghii, care îi determină pe copii să renunțe la suptul degetului. „Este important ca micuțul să nu conștientizeze care este efectul acestui lac de unghii, așa că trebuie să-l păcălim. Spre exemplu, îi putem spune: „uite, mami se dă cu ojă și te dă și pe tine”, a mai spus medicul.