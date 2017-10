Copil fără familie caut mamă de împrumut

1

Iubesc copii si as vrea sa am si eu unul in grija

Sunt din Pitesti si am 20 de ani si mi as dori foarte mult sa am si eu in grija un bebelus, ador copii si de aceea am luat decizia asta dar imi este teama ca nu mi se va aproba cererea deoarece locuiesc intr un apartament cu 3 camere cu parintii si fratele meu de 12 ani, imi poate da cineva un raspuns si unde trebuie sa merg sa depun cererea si ce mai trebuie?