Copil de 4 ani, mort după ce a fost scăpat de la balcon de îngrijitorul său

Un copil de 4 ani a murit la finalul săptămânii trecute în Italia după ce bărbatul pe care familia îl angajase să aibă grijă de el l-a scăpat de la balcon și s-a prăbușit pe trotuar, relatează La Stampa.







Bărbatul de 38 de ani le-a spus anchetatorilor că a ieșit cu micuțul pe balcon, dar când a ajuns lângă balustradă i-a venit amețeală și l-a scăpat din brațe. Judecătorii din Napoli consideră însă că Mariano Cannio a comis fapta în mod intenționat și l-au plasat în arest.







„Am auzit țipete venind de jos și m-am speriat, conștient de ceea ce s-a întâmplat. Am fugit din casă și m-am dus să mănânc o pizza, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat și am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Am coborât apoi și am mers la un bar, unde am băut un cappuccino și am mâncat un croissant și m-am întors acasă, unde m-ați găsit”, a spus Cannio.