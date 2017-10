Copil de 13 ani, la spital în comă alcoolică profundă

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un adolescent de 13 ani, din comuna argeșeană Davidești, a fost dus cu ambulanța la Spitalul Municipal din Câmpulung Muscel în comă alcoolică profundă, după ce, aflat în vizită la vărul său, într-o altă localitate, a băut vin împreună cu acesta iar la un moment dat i s-a făcut rău, informează Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, copilul este sub supraveghere medicală și este în stare stabilă, iar polițiștii au început o anchetă în acest caz."Polițistii din Câmpulung Muscel au fost sesizați de către conducerea spitalului din oraș că la secția pediatrie a fost adus cu ambulanța, în stare de ebrietate, F.I.P.,de 13 ani, din comuna Davidești. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul dispozitivului de ordine publică, ocazie cu care s-a stabilit că minorul a consumat vin, în timp ce se afla în comuna Mihăești, sat Văcarea, la vărul său, M.C., de 17 ani, fiind diagnosticat cu comă alcoolică profundă și a rămas internat sub supraveghere medicală. Mama minorului, a fost sancționată contravențional cu avertisment scris", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, comisar șef Dănuț Dinu.La ora transmiterii acestei știri, băiatul se află în continuare sub supravegherea medicală a doctorilor Spitalului Municipal din Câmpulung Muscel, iar starea lui este stabilă, în ameliorare, urmând a fi externat.