Copiii dintr-o grădiniţă au fost întâmpinaţi în prima zi cu un dans profesionist la bară

Copiii dintr-o grădiniță au fost întâmpinați în prima zi cu un dans profesionist la bară

O grădiniță din China a stârnit controverse, după ce i-a întâmpinat pe copii în prima zi din noul an școlar cu dansuri la bară.











Incidentul a avut loc la grădinița Xinshahui in Shenzen, iar conducerea instituției a motivat decizia precizând că voia să "destindă atmosfera", scrie stirileprotv.ro.Într-un filmuleț apărut pe rețeaua Weibo apare o femeie îmbrăcată sumar, care dansează la bară în fața copiilor cu vârste cuprinse între trei și șase ani, și a părinților lor.„Ne cerem scuze că nu am fost mai atenți atunci când am planificat dansul și că am transformat deschiderea anului școlar într-o experiență neplăcută pentru studenți și părinți", a spus directorul grădiniței, Lai Rong.