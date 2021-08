Coordonatorul anchetei OMS în China: Prima persoană infectată cu COVID-19 ar putea fi un angajat al laboratorului din Wuhan

Conform concluziilor din 29 martie ale studiului realizat de OMS în orașul Wuhan, ipoteza unui incident de laborator a fost evaluată ca fiind "extrem de improbabilă".

Însă Peter Ben Embarek, șeful delegației internaționale trimise în China de către OMS pentru a identifica originea COVID-19, a făcut recent declarații prin care se distanțează de raportul din primăvară, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Un angajat de laborator infectat pe teren în timp ce preleva probe se încadrează într-una din ipotezele probabile", a declarat Embarek pentru canalul de televiziune public danez TV2.

"Este interesant că laboratorul a fost relocat în data de 2 decembrie 2019. Este perioada când a început totul. Știm că atunci când se mută un laborator totul este perturbat. Întreaga procedură este un element perturbator în rutina zilnică a laboratorului", a explicat el, conform publicației The Wall Street Journal.







Într-un documentar difuzat la postul de televiziune danez, omul de știința a vorbit pe larg despre misiunea din Wuhan și s-a pronunțat într-un mod critic la adresa Chinei.







Embarek a povestit că echipei sale i-a fost greu să discute cu oamenii de știință chinezi teoria angajatului de laborator contaminat cu COVID.







"Cu 48 de ore înaintea încheierii misiunii încă nu ajunsesem la un acord pentru a menționa ipoteza laboratorului în raport", a precizat Embarek.







În cele din urmă, delegația OMS a obținut permisiunea de a vizita două laboratoare unde se realizează cercetări asupra liliecilor.







"În cadrul acestor vizite, ni s-a făcut o prezentare, apoi am putut să vorbim și să punem întrebările pe care am doream să le punem, dar nu am avut ocazia să consultăm niciun fel de documentație", rememorează Peter Embarek.