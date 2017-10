Conturile bancare ale postului Russia Today au fost blocate în Marea Britanie

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Banca britanică NatWest a blocat conturile postului televiziunii ruse de stat Russia Today (RT) în Marea Britanie, a anunțat luni redactorul-șef Margarita Simonian, transmite Agerpres.ro."Conturile noastre au fost blocate în Marea Britanie. Toate conturile noastre. Nu se poate face apel la această decizie. Trăiască libertatea de exprimare!", a scris Simonian pe Twitter.Redactorul-șef al Russia Today nu a precizat motivele pentru care conturile au fost blocate.Potrivit RT, banca nu a dat nicio explicație pentru decizie. RT adaugă că întregul grup Royal Bank of Scotland (RBS), din care face parte NatWest, refuză să deservească RT.Potrivit RT, NatWest a anunțat biroul din Londra al postului că "am efectuat recent o revizuire a aranjamentelor bancare pe care le aveți cu noi și am ajuns la concluzia că nu vom mai oferi aceste facilități".Banca a declarat că decizia sa este definitivă și "nu este pregătită să intre în nicio discuție".Ea adaugă că în scopul de "a menține presiunea", ar putea lua în considerare sancțiuni suplimentare împotriva regimului sirian "și susținătorilor lor".Postul RT, care este condus de Kremlin, a fost sancționat anterior de Ofcom (Oficiul pentru Comunicații britanic n.r.) pentru informații părtinitoare. Acestea includ afirmații că BBC "a pus în scenă" un atac cu arme chimice pentru un buletin de știri privind Siria, amintește radio-televiziunea națională britanică (BBC).