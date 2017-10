Controverse în Marea Britanie! Un fost ministru britanic a propus ca pensionarii din Regat să culeagă fructe şi legume, în locul imigranţilor români

Controverse în Marea Britanie! Un fost ministru britanic a propus ca pensionarii din Regat să culeagă fructe și legume, în locul imigranților români

Owen Paterson a propus un lucru inedit. Un fost ministru britanic a stârnit controverse în Marea Britanie după ce a propus ca pensionarii din Regat să culeagă fructele și legumele pentru a reduce numărul de imigranți români și bulgari angajați sezonieri. Dezvăluirea a fost făcută de un alt fost ministru, care a scris o carte despre perioada în care a făcut parte din fostul Guvern David Cameron.David Laws a scris că fostul său coleg conservator, Owen Paterson, a venit cu această idee după ce s-a propus să se pună capăt unui program prin care erau aduși migranți din Bulgaria și România pentru a munci în ferme britanice, notează Huffington Post.În cartea sa, publicată în foileton în The Mail on Sunday, Laws scrie că „atunci când un coleg a sugerat că decizia va fi nepopulară în rândul fermierilor, care nu vor mai reuși să angajeze cu ușurință mână de lucru ieftină pentru munca grea, domnul Paterson i-a replicat sfidător «Dar m-am gândit la acest lucru, cred că am răspunsul. Vor încerca să determinăm mai mulți pensionari britanici să culeagă niște fructe și legume de pe câmp»”