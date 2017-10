Contract de vânzare de uraniu cu Iranul, semnat ÎN SECRET

Zimbabwe a semnat în secret un contract de vânzare de uraniu cu Iranul, încălcând sancțiunile internaționale existente, scrie în ediția de sâmbătă ziarul britanic The Times."Am văzut (un contract) privind un export de uraniu către iranieni", a declarat pentru The Times Gift Chimanikire, adjunctul ministrului zimbabwian pentru Exploatații Miniere.Acordul ar fi fost semnat anul trecut, în contextul în care Statele Unite și Uniunea Europeană (UE) au impus sancțiuni Iranului din cauza programului său nuclear controversat. Occidentalii suspectează Iranul că vrea să fabrice o bombă atomică sub acoperirea programului nuclear civil, ceea ce Teheranul dezminte cu fermitate.Zimbabwe este o țară supusă la rândul ei unor sancțiuni internaționale vizând aproximativ zece oficiali, inclusiv președintele Robert Mugabe, scrie Mediafax.