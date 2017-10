Construcţie ilegală în Parcul Tăbăcăriei

Construcție ilegală în Parcul Tăbăcăriei

În luna aprilie scriam despre o construcție ilegală care se ridică pe spațiul verde, pe malul lacului Tăbăcăriei, în spatele Bowling-ului din Satul de Vacanță. Deși Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a dispus oprirea lucrărilor în luna aprilie, muncitorii au turnat de zor betoane, astfel că, în prezent, construcția are și al cincilea etaj ridicat și schelele se înalță pentru un al șaselea și nu se știe pentru câte alte etaje. Potrivit informațiilor furnizate de Radu Damian, inspector în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, construcția de pe malul lacului Tăbăcăriei are autorizație pentru parter+etaj+mansardă. În aprilie clădirea avea ridicat etajul doi. Am sesizat ilegalitatea Inspectoratului de Stat în Construcții și, la acea vreme, inspectorii au dispus oprirea lucrărilor. Muncitorii au sfidat autoritățile și au turnat betoane, în prezent, construcția având și al cincilea etaj ridicat și schele înălțate pentru un al șaselea. Construiesc fără autorizație Cu toate că spațiul pe care se ridică impresionantul munte de ciment este proprietate personală a societății Myt Dan Impex SRL, asociat fiind Gheorghe Pufleanu, construcția de pe malul lacului Tăbăcăriei nu a respectat autorizația de construire. Myt Dan Impex este și beneficiar, și executant al lucrării. La sesizarea noastră, inspec-torii ISC au verificat construcția și au dispus oprirea lucrărilor. „Întrucât nu au prezentat autorizația de construcție, lucrările au fost oprite”, declara Radu Damian în luna aprilie. Mai mult, angajații au dat bir cu fugiții în timpul controlului. Potrivit inspectorului ISC, reprezentanții societății nu au adus, în tot acest timp, niciun document care să ateste că ar lucra în legalitate: „Nu există nicio autorizație pentru extensia lucrării, este o infracțiune acolo”. Ridicarea betoanelor a fost făcută ilegal, motiv pentru care organele de urmărire penală au fost sesizate. Construcția nu are nicio pancartă, de altfel obligatorie în cazul unui șantier. Sesizare penală După ce au așteptat mai bine de două săptămâni să primească documentele care atestă că beneficiarii au autorizație de construcție și pentru extensia construcției, în luna aprilie, ISC a trimis către Primăria Constanța și Parchet o dispoziție prin care anunță in-stituțiile de spre construcția ilegală de pe malul lacului Tăbăcăriei. Nicio altă autoritate nu s-a sesizat și nu a făcut vreun control pentru a verifica legalitatea construcțiilor de pe spațiul verde. Cu avize, fără avize o altă construcție de pe spațiul verde nu va mai fi dărâmată niciodată. În condițiile în care lucrarea are autorizație pentru parter+etaj+mansardă și schelele urcă pentru un posibil al șaselea etaj, oare ce înălțime va avea construcția ilegală de pe malul lacului Tăbăcăriei?