Constantin Gache, preşedinte la Farul

Constantin Gache, președinte la Farul

Antrenorul care a condus Farul în primele 16 etape ale acestui sezon, Constantin Gache, a fost numit, ieri, în funcția de președinte al clubului, după o ședință în care a fost alcătuită noua organigramă a grupării. Din schema administrativă stabilită ieri mai fac parte Lucian Codrean Pîra (director executiv), Ionel Melenco (directorul Academiei de Fotbal) și Mugurel Cornățeanu (directorul departamentului de Scouting). Ion Marin va activa în continuare ca antrenor principal și director tehnic, în vreme ce Petre Comăniță, fostul șef al Academiei de Fotbal, rămâne consilier al președintelui. Noua organigramă va fi aprobată cu ocazia primului consiliu director. Mai virulent, dar nu va sări calul „Ținând cont că sunt om al gazonului, mi-a fost greu să accept o funcție administrativă. Motivul principal a fost că Farul reprezintă foarte mult pentru mine. Făcând muncă de birou, mi-aș putea ieși din mână ca tehnician, dar nu puteam refuza acest club. Sunt ce sunt datorită Farului. Sper să fac față cu brio, dar nu exclud posibilitatea de a renunța, dacă nu reușesc“, a declarat Gache. Noul președinte al Farului a mai spus că noua postură îl va face să fie puțin mai virulent, dar nu va sări calul. Modelul român al lui Gache, ca președinte fost fotbalist, este Marius Stan (Oțelul), iar, dintre foști constănțeni, îi admiră pe Sever, Foti D. Foti sau Paul Peniu. Farist convins și educat Ion Marin a arătat că, prin noua organigramă, Farul caută să păstreze aproape oamenii de valoare, apropiați și devotați clubului. După părerea lui „Săpăligă“, numirea lui Gache este foarte bună, fostul tehnician fiind un farist convins și educat. „Și prin venirea lui Dan Pîra, nucleul se conturează, pentru că directorul executiv are destule sarcini. Și președintele la fel. Începem să ne întregim și asta este bine“, a mai spus Ion Marin. Fost comandant de navă Născut la Sighișoara, în urmă cu 53 de ani, Dan Pîra a jucat fotbal la nivelul Ligii a III-a, în liceu, la CFR Sighișoara. La Constanța, a venit în 1975. A absolvit Institutul de Marină, este căsătorit și are două fete, ambele studente în București, la ASE. Din 1992, Dan Pîra a fost comandant de navă, pe vase specializate de tip Ro-Ro, făcând curse în special în nordul Europei. A fost coleg cu Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. „Din octombrie anul trecut, m-am oprit din marinărie și m-am întors la prima iubire. La Farul, voi avea deocamdată atribuții administrative. Am experiență în acest sens, pentru că sunt la comandă din 1992. Sper să mă achit de sarcini. În primul rând, vreau să facem o echipă managerială de succes“, a declarat Dan Pîra.