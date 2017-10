Constantin Chera spune că a fost schimbat din funcţie la indicaţiile senatorului Haşotti

Cum se sapă arheologii între ei

Constantin Chera spune că a fost schimbat din funcție la indicațiile senatorului Hașotti

Începând de vineri, 7 aprilie, directorul Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța este Ga-briel Custurea. Fostul director, Constantin Chera, spune că a demisionat în urma unui conflict cu Georgeta Hașotti, șefa Bibli-otecii din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și soția senatorului PNL Constanța, Puiu Hașotti. Cristian Zgabercea, directorul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, a declarat: „Demisia domnului Chera este un act unilateral, pe care, din motive personale, nu îl pot comenta”. Însă, din ce spune Constantin Chera, rezultă că nu este vorba de o simplă demisie unilaterală. - Cum s-a ajuns la această demisie? - Această cucoană, care este madam Hașotti, s-a erijat în conducătoare de instituție. Eu nu am acceptat lucrul acesta. Nu sunt un om care să poată fi supus de cineva cu asemenea devieri comportamentale. Poate oricine să certifice lucrul acesta. Am vrut să fac ordine, dar nu se poate. De ce? Pentru că ea este fixată pe câinii ăștia comunitari, pe protecția cu orice preț a animalelor. Aici avem târle întregi de câini. În tot oraș e dezastru. Cât pe ce să mă muște, la gară. Se pare că este una din cauzele pentru care l-a bătut la cap pe bărbatu-său atâta timp, încât el a dat un telefon la Constantinescu (Nicușor Con-stantinescu, președintele Con-siliului Județean Constanța, n.red.), spunându-i că nu știe ce fac eu aici. Ce să fac aici? Se poate vedea. Vreau să fac puțină ordine nemțească, ca să meargă instituția. Ei bine, se pare că prin intervenția aceasta, domnul președinte a considerat că nu mai sunt bun de director. Nu știu care sunt interesele, care sunt amicițiile acum. - Care este situația câinilor comunitari din zona muzeului? - Eu am făcut adresă către primărie, pentru că, în fața moza-icului, care este zonă liberă, și nu este foarte circulată, am numărat doisprezece câini. Care se înmulțesc în progresie geome-trică. Și atunci am făcut o sesi-zare, pentru că trebuie intervenit cu salubrizarea, cu ecarisajul. A venit o echipă, trimisă de viceprimarul Decebal Făgădău, care a încercat să rărească aceste deșeuri biologice. Într-o seară, am oprit mașina pe strada Traian, pentru că o femeie era pur și simplu încolțită de aceste javre. Am o prietenă în Faleză Nord care abia a ieșit din spital. În această situație, se pare că doamna a avut putere de convingere asupra unui senator despre care ziceam că este prietenul meu, și care a dat telefon lui Constantinescu. Eu i-am zis lui Zgabercea că are demisia mea de acum trei ani. «Nu, pentru că am rupt-o», mi-a răspuns el. Am scris din nou demisia. Vineri, a venit și hotărârea Consiliului Județean, a președintelui Con-staninescu, care îl numește interimar pe Custurea, pe care eu l-am propus. Atunci m-am lipsit. Îmi văd de cercetarea mea și cu asta basta. Vroiau să facă o rocadă, să ajung eu director adjunct. Resping, efectiv, această propunere. - Acum trei ani de ce v-ați depus demisia? - Mă numiseră interimar atunci și nu au vrut să organizeze concurs. Am insistat și s-a ținut concursul, după care urma să primesc un contract de management pe care l-au ținut la sertar trei ani de zile, ca să mă aibă la mână probabil. Pentru că înainte de asta eu am avut război mondial cu ei, cu Consiliul Județean. Probabil ca să mă aibă la mână l-au ținut, până s-au trezit că trebuia anual transmiși indicatorii, privind evoluția instituției: de la cheltuieli la vizitatori și până la venituri proprii sau venituri din buget. Și s-au trezit anul acesta, cu o lună în urmă, să-mi trimită contractul de management, care este făcut de acum trei ani. De atunci eu l-am solicitat, amintindu-le că eu nu funcționez legal așa. Dar au refuzat. De aceea mi-am depus demisia atunci. - Care au fost prioritățile dvs. în cei patru ani cât ați fost director? - În anii aceștia am dus veniturile proprii ale instituției de la un miliard jumătate de lei vechi la treisprezece-paisprezece miliarde. În ce privește renovările, dacă nu-i forțam și nu forțam nota rămâneau lucrurile așa, ponosite și vechi. De discutat se discuta de ani de zile că ar trebui să facem. Eu am zis să începem cu văruitul și cu instalația de încălzire, care era în ultimul hal. Țâșnea la toate colțurile. Din venituri proprii s-a făcut și tot ce înseamnă instalații de căldură și calorifere. - Puiu Hașotti spune în presa locală că ați putea suferi de „mania persecuției”… - Este o slăbiciune la care a cedat. Nu știu de ce mă acuză, pentru că nu eram de față. Ce i-o fi spus lui Constantinescu, ce nu i-o fi spus, nu știu. De vehiculat se vehiculează tot felul de chestii. Că fac poliție politică. Chestii de astea aberante. Domnul Hașotti este un vechi membru de partid, inclusiv comunist. A fost secretar UTC. Eu nu am fost. Deci nu știu cine e turnătorul, atunci când dai telefon să-l torni pe Chera, că a făcut nu știu ce. Aici sunt intelectuali, totuși, cu inteligență și fiind foarte mulți oameni deștepți era inevitabil să ai tot timpul discuții și contradicții.