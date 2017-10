Constănţenii vor sărbători Ziua Unirii cu fasole cu ciolan şi vin fiert

Constănțenii vor sărbători Ziua Unirii cu fasole cu ciolan și vin fiert

Prefectura Constanța va organiza, mâine, 24 ianuarie, o serie de manifestări dedicate Zilei Unirii. Potrivit prefectului Dănuț Culețu, acțiunile se vor desfășura în Piața Ovidiu, începând cu ora 9, organizatorii așteptându-se la prezența a peste 1000 de persoane. „24 Ianuarie este ziua în care se sărbătorește an de an, din 1859, un mare eveniment al istoriei poporului român: Unirea Principatelor, un prim exemplu de manifestare a drepturilor noastre în spațiul european. De asemenea, anul 2008 este Anul Internațional al Multilingvismului și Anul Internațional pentru Dialog Multicultural. Multilingvismul permite cetățenilor europeni să își exercite drepturile democratice”, a declarat, ieri, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Dănuț Culețu, în cadrul unei conferințe de presă. În acest sens, prefectura va organiza mâine mai multe acțiuni, în colaborare cu Garnizoana Constanța, insti-tuții de cultură și direcții deconcentrate. Astfel, de la ora 9, la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel va avea loc un Te Deum, urmat, la ora 10, în Piața Ovidiu, de ceremonialul militar, alocu-țiuni oficiale și diferite mo-mente artistice. Cea mai așteptată parte va fi, însă, cu siguranță, petrecerea țărănească cu vin fiert, fasole cu ciolan și murături, preparate la cazan de militari, la care sunt așteptați toți constănțenii. Prefectul Dănuț Culețu a ținut, ieri, să reamintească tuturor instituțiilor publice că este de datoria lor să arboreze drapelul naționalul și să organizeze evenimente specifice acestei zile. De asemenea, Culețu a subliniat importanța celebrării unui astfel de moment cu o valoroasă încărcătură istorică, cu atât mai mult cu cât „în acest an se împlinesc 130 de ani de la revenirea Dobrogei la România”. „În acest context, Instituția Prefectului Județul Constanța va lansa în perioada imediat următoare un calendar al eve-nimentelor istorice desfășurate pe teritoriul dobrogean. Scopul acestei acțiuni îl reprezintă conștientizarea cetățenilor cu privire la valorile tradiționale care trebuie celebrate în context european”, a declarat prefectul.