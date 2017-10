Constănţenii şi-au spoit apartamentele pe exterior în culori ţipătoare

Kitsch

Constănțenii și-au spoit apartamentele pe exterior în culori țipătoare

Constănțenii și-au izolat apartamentele fără a ține cont nici de cele mai elementare reguli de urbanism. Pe Strada Mircea cel Bătrân are loc momentan o astfel de lucrare, iar în alte zone ale orașului lucrările s-au terminat deja. Rezultatul? Blocuri cu aspect peticit, cauzat de lucrările făcute pe etape. S-a cam dus pe apa sâmbetei aspectul modern și uniform dorit de instituțiile locale. Tot mai mulți proprietari din cen-trul orașului se plâng că plătesc mult prea mult pentru lucrările de modernizare a apartamentelor. Deși sunt necesare, lucrările de izolație a pereților exteriori sunt considerate de mulți oameni prea scumpe. Pe strada Mircea cel Bătrân, la blocul MV2, lucrările sunt în curs de executare. Firma aleasă de proprietari a adus, pentru rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a lucrării, alpiniști. Prețul perceput pentru izolarea unui singur apartament este de aproximativ 2.200 lei. În general, fie că și-au dorit îmbunătățiri sau nu, proprietarii sunt nemulțumiți de cheltuiala pe care o presupune izolarea termică. „Ce mă deranjează pe mine e suma pe care a trebuit să o plătesc pentru izolație. Mi se pare cam mult și cred că am dat banii cam degeaba”, ne-a spus un proprietar de la etajul cinci. După cum ne-au explicat proprietarii, alpiniștii încep lucrul dimineața și termină seara, având grijă să incomodeze cât mai puțin. Din câte am văzut noi, din păcate, mai dese sunt pauzele de țigară și de bârfă decât pensulele de vopsea aplicate pe peretele proaspăt nivelat. După ei, potopul: în jurul blocului e mizerie din belșug, iar accesul proprietarilor în bloc devine cel puțin dificil din cauza materialelor de construcții așezate parcă după un tipar pe trotuar. Alo, domnule primar? În încercarea de a găsi un posibil responsabil pentru nemulțumirea sa, proprietarul care va beneficia de lucrare la iarnă a încercat să contacteze și Primăria, deși nu se știe exact ce a vrut să obțină de la generoșii aleși. „Am mers și la primărie, gândindu-ne că ar putea ajuta la refacerea fațadelor blocului, care arată jalnic. A trebuit să ne descurcăm”, adaugă omul nemulțumit. Măsuri temporare Astfel, nu este nimic neobișnuit dacă în anumite cartiere vedem blocuri care arată peticite, cu balcoane la care izolarea termică s-a făcut în diferite culori, cu diverse materiale și după cum s-a priceput fiecare mai bine. Spre exemplu, pe Strada I.C. Brătianu, câțiva proprietari nu s-au sfiit să vopsească balcoanele proaspăt izolate în culori din ce în ce mai diverse, de la portocaliu, la albastru sau chiar verde. Întrebați cum au ales culorile, proprietarii au răspuns senini că și-au vopsit balconul în culorile pe care și le-au dorit. „Cum eu am fost singurul de pe scară care mi-am făcut izolarea pe exterior, nu mi s-a părut neobișnuit să vopsesc cu verde, mai ales că restul balcoanelor au și ele culoarea verde”, ne-a spus un proprietar de la B1. Așa să fie, dar în alte locuri, unde majoritatea balcoanelor sunt gri, de ce să alegi roz sau albastru? Până la urmă, fiecare cu gusturile lui. Din păcate, un singur proprietar dintre cei cu care am stat de vorbă era conștient de faptul că, la nivel de scară, culorile folosite pentru vopsirea blocului trebuie să fie cel mult două și aceleași pentru toate apartamentele. „Eu știu că trebuie să fie toată scara aceeași culoare. Nu pot să fie apartamente cu fațada vopsită diferit pe dinafară. De-asta, noi avem scara făcută în două culori”, ne-a spus Iulian Manea, proprietar din blocul B3 de pe I.C.Brătianu. Există reglementări clare în acest sens, conform cărora scara la care se fac lucrări de izolare termică trebuie să fie de aceeași culoare, indiferent dacă acestea se fac pentru toată scara sau pentru două-trei apartamente. Cu toate acestea, proprietarii ignoră orice lege a esteticii.