Constănţenii s-au îmbulzit să depună documentele pentru noua taxă auto

Constănțenii s-au îmbulzit să depună documentele pentru noua taxă auto

Ştire online publicată Vineri, 27 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Proprietarii de mașini neînmatriculate și achiziționate anterior datei de 15 decembrie 2008 au luat cu asalt Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța de la începutul săptămânii, pentru a-și plăti taxa de poluare auto. „Luni au venit în jur de 100 de persoane. Am lucrat până târziu. Marți am avut cam același număr de constănțeni care și-au depus documentele necesare calculării taxei de poluare. În primele două zile ale săptămânii a fost înghesuială mare”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul executiv adjunct DGFP Constanța, Adriana Damian. Documentele necesare pentru calcularea cuantumului taxei auto pentru proprietarii de mașini neînmatriculate și cumpărate înainte de 15 decembrie 2008 se depun în termen de maxim 20 de zile, începând de luni, 23 februarie 2009. Direcția Generală a Finanțelor Publice are obligația de a calcula cuantumul taxei de poluare în termen de maxim 90 de zile. „De miercuri, au început să se elibereze deciziile de plată, iar proprietarii care și-au depus documentele au venit să le ridice de la sediul nostru și să plătească noua taxă la trezorerie”, a explicat Adriana Damian. Directorul executiv adjunct al DGFP Constanța recunoaște că instituția pe care o conduce a fost luată prin surprindere de numărul mare de cereri pentru calcularea taxei de poluare auto. „Nu ne așteptam la așa mulți solicitanți. Nu credeam că sunt așa de mulți constănțeni care și-au luat mașină înainte de 15 decembrie și nu au înmatriculat-o. Până la urmă, după ce au așteptat două luni de zile, au avut câștig de cauză”, a concluzionat directorul executiv adjunct.