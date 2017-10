Constănţenii n-au ştiut să atragă bani pentru reabilitarea termică

Constănțenii n-au știut să atragă bani pentru reabilitarea termică

În condițiile în care oamenii se plâng de facturile mari la căldură, niciun bloc din Constanța nu a fost reabilitat termic prin programul național demarat de Guvern. Pe de o parte este vina autorităților, care nu vin în ajutorul asociațiilor de locatari, dar și a oamenilor care așteaptă ca statul să le dea bani pentru confortul termic, comportându-se ca locatari. Anul trecut, din 94 de cereri ale asociațiilor trimise Guvernului, nu a fost aprobată niciuna. Nici bugetul local din 2007 nu a avut bani pentru acest program. Pentru anul acesta, fondurile de la bugetul local sunt de 6.000 de lei, așa cum ne-au spus reprezentanții Primăriei Constanța. „Acesta este un program foarte frumos, însă doar pe hârtie și în mass-media. Este, a fost și va fi un fiasco total”, a declarat Marcel Dragu, președinte al Uniunii Asociației de Locatari Constanța (UAPC). Marcel Dragu ne spune că ajutorul ar putea fi de altă natură. Asociațiile de proprietari ar trebui să fie scutite de TVA, ar trebui să înapoieze TVA-ul sau să scutească proprietarii de impozit pe un an sau doi. O altă problemă majoră este legată de eliberarea autorizațiilor de construcții. O astfel de autorizație se eliberează foarte greu, ne spune președintele UAPC. Radu Damian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Stat în Construcții Constanța, a declarat că este nevoie de autorizație de construcție doar în cazul în care se modifică aspectul fațadelor și culoarea. „Această acțiune de reabilitare termică ar trebui să aibă autorizație, deoarece astfel se asigură protecția investitorilor”, a precizat inspectorul. „Românul nu dă banii dinainte” Pentru a intra în acest program, asociațiile trebuie să se adreseze în scris primăriei, printr-o cerere tipizată, la care trebuie să anexeze fișa de identificare a clădirii, un proces verbal cu hotărârea adunării generale a proprietarilor în care locatarii au semnat că sunt de acord să se reabiliteze clădirea și dovada că au depus 33 la sută din cost. „Aici este problema, pentru că românul nu dă banii dinainte. Plus că multe locuințe nu sunt locuite de proprietari, ci sunt închiriate. Este o situație generalizată în Constanța”, ne explică președintele UAPC. Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care oamenii nu s-au înghesuit să se înscrie în program. În cazul în care asociațiile trec peste această primă etapă, urmează depunerea dosarului la primărie. Mai departe, primăria adună cererile și trimite un expert de audit energetic, pentru a se face proiectul de execuție. Potrivit președintelui UAPC, „există criterii de prioritate pentru că se ține cont de factorul politic și de pile”. Toate cererile se trimit apoi consiliului județean și, în final, la București. Locatarii au înțeles că investiția se merită Asociația de proprietari nr. 9, de pe Bulevardul Ferdinand, nr. 93 a făcut reabilitarea termică la blocurile A1 și A2, fără a aștepta ajutoare de la stat. „Am început reparațiile exterioare în urma unor somații venite de la primărie. Blocul nostru este vechi, din 1963", a declarat Maria Băltărețu, administratorul Asociației nr. 9. Suprafața care a fost reabilitată termic a fost de 3.800 de metri pătrați. În bloc sunt 74 de apartamente. Reparațiile s-au făcut într-un an, iar locatarii, majoritatea bătrâni, au plătit suma la finalizarea lucrării. „Am mărit fondul de reparații, pentru ca oamenii că nu dea toți banii odată. Nu am avut probleme cu strângerea fondurilor. Locatarii au înțeles că investiția merită”, ne spune administratorul. În locuințe se simte căldura, nu se mai pierde agent termic prin pereții exteriori, plus că bătrânii plătesc la suprafața radiantă, nu la suprafața utilă. Oamenii au înțeles că este în ajutorul lor să opteze pentru reabilitarea termică, doar că au făcut reparațiile pe bucăți. Inițial au refăcut acoperișul, au izolat pereții, i-au tencuit, au refăcut subsolul și urmează să schimbe țevile. Pentru aceasta au depus dosarul la primărie și așteaptă răspuns. Pensionariisunt dispuși să facă investiții și pe viitor Familia Dorobanțu a plătit pentru apartamentul cu două camere suma de 600 de lei: „A fost o investiție bună, pentru că blocurile erau vechi. Înainte se plătea foarte mult la căldură. A meritat”. Vecina de alături, Ioana Ion, tot la un apartament cu două camere, a plătit suma de 1.200 de lei. „Cei care stau pe colțuri au simțit mult mai bine investiția. Dacă toți au făcut, trebuia să dau și eu bani”, ne spune pensionara. Este singură și i-a fost foarte greu să plătească banii, dar a meritat. Este dispusă să dea bani, pe viitor, și pentru alte reparații. Pensionara crede că ar trebui totuși să nu mai plătească atât de mult, pentru că, funcționează un chioșc la poartă, care achită o chirie de 400 de lei pe lună, 100 de lei plătește cabinetul de medici de la parter și câțiva dolari mai vin, lunar, și de la reclama din lift. Nu știe cât costă o astfel de investiție, dar suma pe care asociația o primește de la spațiile comerciale ar ajunge pentru viitoarele investiții. O altă vecină, de la un apartament cu trei camere a plătit 2.100 de lei și este mulțumită de investiție pentru că temperatura în cameră s-a ridicat cu câteva grade. Asociația de locatari plătește o treime din bani În ciuda birocrației, cei din Medgidia au reușit să atragă fondurile guvernamentale și să sporească puțin confortul localnicilor. Alina Vlădușel, șef serviciu comunicare în cadrul primăriei Medgidia, ne-a spus că au intrat 15 blocuri din 2004 până în prezent în programul de reabilitare la Medgidia și s-au trimis alte zece cereri anul acesta la minister. Inițial au intrat cinci blocuri în programul de reabilitare, în 2004, iar în 2005-2006 alte zece. O parte din lucrări sunt finalizate. „După expertiza de audit energetic, se face un studiu de fezabilitate, se emite un certificat energetic și se face proiectul. Cheltuielile acestea sunt suportate de Guvern”, a declarat Alina Vlădușel. Asociația contactează o firmă care să execute lucrarea. De aici încolo cheltuielile se împart în mod egal între primărie, asociație și Guvern. Până în prezent, un singur bloc a finalizat lucrările integral. Suma totală de reabilitare termică a blocului de locuințe de la Medgidia a fost de aproximativ 1.435.500 de lei, iar asociația a plătit 474.000 de lei.