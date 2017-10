Constănţenii îşi pot lua adio de la dezbaterea publică promisă de primar pentru bugetul pe 2009

Și mințiți, și cu banii luați

Constănțenii își pot lua adio de la dezbaterea publică promisă de primar pentru bugetul pe 2009

Bugetul municipiului Constanța este învăluit mister. Nu cu mult timp în urmă, primarul Radu Mazăre îi „amenința” pe constănțeni cu o dezbatere publică pentru a le lăsa impresia celor ce l-au votat că au posibilitatea să decidă în ceea ce privește o parte din banii publici. A fost doar o tentativă de transparență… Trepădușii din primărie deja pregătesc bugetul, iar primarul nu mai pare așa interesat de părerea celor care l-au ales. De aproape o săptămână, încercăm să aflăm din surse oficiale ce se întâmplă cu bugetul Constanței. În ce stadiu este?! S-a întocmit, se mai calculează încă la el, ce capitole dau bătăi de cap finanțiștilor locali, dar mai ales ce se întâmplă cu cei 1,5 milioane de euro pentru care primarul avea de gând să îi lase pe constănțeni să decidă unde vor merge, în urma unei dezbateri publice. La ultima conferință de presă susținută de edil și la care a participat și directorul financiar al primăriei, Marcela Frigioiu, responsabilul financiar a lansat ca dată limită pentru votarea bugetului 13 aprilie, invocând în acest sens legea. „Trebuie”, a spus Frigioiu atunci, referindu-se la respectarea acestui deadline pentru aprobarea bugetului în cadrul unei ședințe de consiliu local. Până la data cu pricina, ar fi trebuit să aibă loc și dezbaterea publică promisă de primar, în cadrul căreia ar fi trebuit să se decidă dacă cei 1,5 milioane de euro merg la investiții gen parcări, reabilitări de diverse obiective sau cu ajutorul lor vor demara lucrările la izolarea termică a blocurilor. Administrația locală a mimat numai transparența. Cum nu s-a mai auzit nimic nici de sondajul care ar fi trebuit să se constituie într-un barometru pentru administrația locală, dar nici nu se zvonește ceva despre vreo ședință de consiliu local, de miercurea trecută încercăm să luăm legătura cu cineva din primărie pentru a ne lămuri cum stau lucrurile. Am aflat doar că Liviu Tramudana, purtător de cuvânt al instituției, este în concediu, dar și că nu se poate spune că cineva anume i-ar fi preluat sarcinile pe perioada cât el lipsește… Apoi, am mai aflat că Marcela Frigioiu este tot într-o ședință și nu se poate da, neam, de ea, după cum ne-a trimis la plimbare, de fiecare dată, secretara domniei sale… Nu trebuie neglijat faptul că, absolut de fiecare dată, aceeași secretară care o scuza pe șefa ca fiind ocupată avea grijă să ne recomande, însă, să ne adresăm la alt departament… Și Marcela Enache, secretarul municipiului, susține că nu are habar ce se petrece cu bugetul sau dacă se întrezărește la orizont vreo ședință de consiliu local. Viceprimarul Gabi Stan este plecat, bine mersi, prin Turcia, dacă ne luăm după robotul care a răspuns în locul lui la telefonul mobil, iar Decebal Făgădău nu a putut fi nici el, contactat, ieri. Așadar, nimeni nu știe nimic. După câteva zile în care am încercat să vorbim cu cineva în Primăria Constanța, ieri am reușit să obținem, involuntar, o informație prețioasă… „La noi este agitație zilele acestea, cu bugetul…”, a fost replica angajatei Primăriei Constanța care răspunde la 0241/488128. Așadar, se lucrează la buget, fără a mai fi consultați și constănțenii. Surse neoficiale susțin, însă, că… „Adio, dezbatere publică!”, sondajul despre care făcea Mazăre vorbire s-a pierdut și el pe drum, iar până după Paști… nici gând de vreo ședință de consiliu local. În aceste condiții, nu putem trage o altă concluzie decât aceea că, și de această dată, constănțenii au fost duși cu preșul, iar administrația locală va face numai ea știe ce cu banii publici pe 2009.