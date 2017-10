Constănţenii din Poarta 6 se plâng că nu au căldură constantă în apartamente

Una caldă - una rece

Constănțenii din Poarta 6 se plâng că nu au căldură constantă în apartamente

Facturile mari de la întreținere par să nu-i deranjeze pe constănțeni. Ei sunt nemulțumiți de căldura din apartamente, dar nu fac nimic în acest sens, nici măcar reclamație. Pentru că vor să evite nebunia din sistem, merg liniștiți la asociația de care aparțin și plătesc factura. Locuitorii din județul Constanța nu se plâng de facturile majorate la întreținere din luna decembrie. Marcel Dragu, Președinte al Uniunii Asociației de Proprietari Constanța (UAPC) ne-a informat că singurele plângeri care au fost înregistrate în sezonul de iarnă au fost legate de penalitățile din anul 2001 și calculate prin 2003. „Penalitățile au culminat cu acționarea în instanță a asociațiilor care au datorii mari la RADET Constanța”, ne-a declarat președintele UAPC. Potrivit lui Marcel Dragu, „Nu am înregistrat nicio reclamație, până în prezent, referitor la încălzire. Este o mare exagerare tot ce se vehiculează”. Exagerare, neexagerare, constănțenii se plâng, cel puțin verbal, de faptul că plătesc întreținerea fără a avea căldură permanent sau constant. Nu toți locuitorii orașului Constanța se bucură de apă caldă non stop sau de temperatură optimă pentru această perioadă a anului. Se pare că asociațiile de locatari au găsit o soluție pentru nemulțumirile din anii anteriori ale locatarilor, în ceea ce privește agentul termic. Acestea și-au pus repartitoare, astfel plătesc în funcție de cât consumă. Singurele plângeri înregistrate la centrul UAPC au fost la începutul sezonului. Atunci, anumite asociații nu finalizaseră arondarea la punctele termice și, din această cauză, s-a întârziat cu furnizarea căldurii. 120 de lei întreținerea la un apartament cu trei camere, cu subvenție În Poarta 6, locatarii nu au rămas surprinși de valoarea facturii din luna decembrie. Comparativ cu cea din noiembrie, nu a fost exagerat de mare, în condițiile în care s-a furnizat mai mult agent termic. Potrivit informațiilor furnizate de RADET Constanța, prețul la gigacalorie s-a majorat în luna decembrie cu zece la sută. Diferența de preț pe care au simțit-o oamenii la factură a fost cauzată de tem-peraturile foarte scăzute care au fost înregistrate în Constanța. Maria Baciu, un locatar din Poarta 6 ne-a mărturisit că la un apartament cu trei camere i-a venit factura pe luna decembrie de 120 de lei. „Eu am subvenție, dar știu că vecinei de deasupra i-a venit factura de 220 de lei. Nu este chiar așa de mare factura”, ne explică femeia. Factura pe noiembrie mai mare decât în decembrie Un alt cetățean, Mihai Evdochin ne-a spus că factura pe luna noiembrie i s-a părut mare. „E foarte mare factura, foarte scump totul. Nu știu cum au calculat, dar eu pe decembrie am plătit cu 10 lei mai puțin”, declară constănțeanul. Imediat ce au crescut temperaturile în ianuarie, au oprit furnizarea căldurii la FC14, acolo unde locuiește Mihai Evdochin. „Cum văd că este puțin cald, opresc agentul termic”, mărturisește bărbatul. Nemulțumirea domnului, dar și a vecinului, Aurel Nicolaescu este legată de faptul că nu este căldura constantă în apartamente. „Căldură am avut, dar cu întreruperi. Când era prea cald, când prea rece. Toată lumea este nemulțumită în cartier. Aici sunt mari probleme”, relatează Aurel Nicolaescu. Cei doi ne spun că problemele au apărut de când s-a modernizat centrala. „Am auzit că s-a modernizat centrala, dar că nu au pus țevi corespunzătoare”, ne spune Mihai Evdochin. Niciunul din cei doi bărbați, care locuiesc în Poarta 6, nu s-a gândit să-și monteze repartitoare. „Eu înțeleg rostul repartitoarelor doar dacă îmi dau prea multă căldură și, dacă doresc să mai scadă temperatura opresc de la repartitor. Dar credeți-mă, nu este cazul”, mărturisește același bărbat. Subvenția este diferențiată în funcție de venit Ana Dancea, directorul executiv adjunct asistență socială din cadrul Direcției de Muncă Solidaritate Socială și Familie Constanța (DMSSF) ne spune că, pentru a beneficia de subvenție, limita de venituri este de până la 615 lei pe membru de familie. Cuantumul se calculează în funcție de venitul net lunar pe membru de familie. Astfel, cei cu venituri cuprinse între 540 de lei și 615 lei beneficiază de subvenție la energia termică în procent de 90 la sută. Cei cu un venit de până la 155 de lei pe membru de familie primesc un procent de 10 la sută. La gazele naturale cuantumul este fix și se acordă astfel: cei cu venitul de până la 155 de lei pe membru de familie primesc 233 de lei, iar cei cu venitul cuprins între 540 de lei și 615 lei primesc suma de 17 de lei. De subvenția la energia termică în perioada ianuarie - martie beneficiază peste 30.000 de persoane, iar la gaze naturale aproape 3.000 de persoane din județul Constanța.