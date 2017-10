Constanţa va avea Mozaic Roman cu aromă de cafea

Constanța va avea Mozaic Roman cu aromă de cafea

Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța urmează să treacă prin două lucrări de renovare, una a fațadei și una de substanță. „În ultima vreme, din cauza factorilor climatici în special, clădirea a suferit oarece avarii, și, în consecință, ni s-a alocat un fond pentru renovarea fațadelor muzeului”, a declarat Constantin Chera, directorul Muzeului. La ora actuală, schelele au acoperit latura stângă a fațadei dinspre Piața Ovidiu, cea mai expusă vântului. În funcție de ritmul în care se alocă sumele necesare de către Consiliul Județean vor fi renovate treptat și celelalte laturi ale fațadei clădirii. Însă renovarea fațadei este doar un preludiu la ce va urma. Clădirea Muzeului, care a fost terminată în 1921 și a servit ca sediu al primăriei la început, urmează să treacă prin reparații „de substanță”, cum le numește Chera, lucrări de care are nevoie de mai multă vreme. „Pregătim documentația acestui proiect, care se numește Hiperb, de doi ani de zile. Am avut și vizitele factorilor responsabili care implementează acest proiect, din Grecia. Este vorba de un fond de circa 2 milioane de euro, care acum se află la Ministerul de Externe al Greciei și sunt destinați pentru reabilitarea clădirii noastre. Sigur, aici au avut un rol și afinitățile culturale care există între Grecia și România - să nu uităm coloniile grecești de aici”, adaugă Chera. Însă în acest moment nu se știe încă data la care proiectul va putea demara: „În momentul de față, documentația în limbile engleză și română se află la Ministerul de Externe grec și mingea, cum se spune, este în curtea lor. Nu ne putem pronunța când exact va avea loc demararea proiectului”. Dar nu numai clădirea Muzeului are nevoie de renovări. „Reamenajarea Edificiului roman cu mozaic este un mai vechi proiect al nostru. Trebuie să ținem cont că are peste patruzeci de ani de când a fost inaugurat. Are nevoie de reparații și ne-am gândit la un parteneriat public-privat, care să aducă fonduri nerambursabile, astfel încât să putem îmbunătăți situația la mozaic, mai ales că există reglementări europene privind funcționarea unui loc de destindere pentru turiști, în muzee cu pretenții europene. Intenția noastră este să supraetajăm o parte a terasei care, actualmente, este nefolosită, astfel încât acolo să poată fi amenajată o cafenea alături de alte spații destinate expozițiilor temporare sau unor manifestări. Am încercat încă de anul acesta să începem lucrările la mozaic, dar nu sunt sigur că vom putea, pentru că depindem de avizele necesare unor astfel de lucrări, care sunt destul de dificil de obținut”, a declarat Chera. Odată începute lucrările „sperăm ca într-un an de zile să terminăm. Sigur, nu vom afecta circuitul de vizitare al monumentului, astfel încât el să fie accesibil vizitatorilor pe tot parcursul lucrărilor” promite el. Renovarea etajului întâi și reamenajarea expoziției permanente continuă. „Sperăm ca până la deschiderea sezonului estival următor, la 1 mai 2009, să punem la dispoziția vizitatorilor o expoziție modernă, adecvată cerințelor actuale ale muzeografiei și a cerințelor publicului”. Această reamenajare a expoziției permanente va aduce noutăți pentru vizitatori, care vor fi așteptați cu noi exponate. Schimbările și completările în rândul exponatelor „sunt prilejuite tocmai de această regândire, redimensionare a expoziției noastre. În timp se fac astfel de schimbări, minore ce-i drept, dar de data aceasta încercăm să punem în valoare și alte piese ce se află în depozitele noastre sau care au fost descoperite în ultima vreme”.