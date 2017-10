Constanţa şi Shanghai au stabilit un parteneriat de afaceri

Ieri, 4 decembrie

Constanța și Shanghai au stabilit un parteneriat de afaceri

Ieri, 4 decembrie 2008, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) a organizat, la hotelul Royal, o misiune economică la care au luat parte reprezentanți locali și cei chinezi. În cadrul misiunii, s-a semnat un parteneriat de afaceri între Camera de Comerț din Constanța și cea din orașul chinez, Shanghai. La întrunire au participat Dănuț Culețu, prefectul județului Constanța, și Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța, vicepreședintele Camerei de Comerț din Shanghai, Jin Liang, și consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanța, Wang Tieshan. De asemenea, au luat parte și numeroși agenți economici chinezi, interesați să prospecteze piața românească. „Evenimentul trebuia să fie organizat cu ceva timp în urmă, însă a fost reprogramat din cauza tragicului cutremur din China. Este o oportunitate excelentă pentru o mai bună relație economică cu un partener de calibru, precum China”, a declarat Dănuț Culețu. „Constanța poate fi practic un hub al mărfurilor chinezești pe piața europeană. Constanța nu este doar portul României; poate fi considerat de asemenea un port al Ungariei, Austriei, Slovaciei și a altor țări care nu au ieșire la mare și sunt traversate de Dunăre”, a declarat Mihai Daraban. „Acordul înseamnă o încununare a relațiilor cu China din ultima perioadă. Spre exemplu, în acest moment, la Șantierul Naval Constanța se derulează un program pilot la care participă lucrători chinezi. De asemenea, în 2009, portul Constanța va semna un protocol cu portul Shanghai”, au precizat reprezentanții locali. Delegația chineză este formată din 12 membri, specializați în diferite domenii, precum industria atomică, cabluri magnetice sau turism. „Ne-am pregătit foarte mult înainte de a veni în Constanța. Parteneriatul este în același timp, o oportunitate pentru a promova produsele românești în Shanghai și implicit, în China”, a declarat Jin Liang. „Documentarea este principalul motiv pentru care au venit agenții economici chinezi, astăzi, în Constanța. De investiții, încă nu se poate vorbi”, a explicat Wang Tieshan. Și într-adevăr, conform agenților economici din China, obiec-tivele acestora sunt prospectarea și căutarea de oportunități pentru a investi și a pătrunde pe piața Uniunii Europene și a Europei de Est. La prospectare, au luat parte firme de IT, ce distribuie laptopuri și sisteme server (Weida Hi-Tech Holdings Ltd), de articole de îmbrăcăminte (Talent Creation Limited), firme ce construiesc macarale (Shanghai Sanei Elivator Co, Ltd.), de comerț (Shanghai New World Group Co. Ltd), societăți care se ocupă cu fabricarea de cabluri magnetice (Shanghai ShenMao Magnet Wire Factory), precum și firme specializate în imobiliare și turism (Shanghai Hengsheng Enterprise Co. Ltd).