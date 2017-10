Constanţa nu va avea probleme cu încălzirea

Constanța nu va avea probleme cu încălzirea

Din cauza conflictului apărut între Rusia și Ucraina, România nu mai primește gaze naturale, motiv pentru care CET-urile din țară au fost nevoite să apeleze la alte surse de încălzire. Irina Duică, director comercial ELCEN București, a declarat că se așteaptă ca, odată terminate rezervele, furnizorii de păcură să profite de criză și să ridice prețurile. În consecință, nu este exclus ca prețul gigacaloriei să crească. „În lipsa gazului rusesc, nici Bucureștiul și nici Constanța nu vor avea probleme. ELCEN are resurse să asigure încălzirea”, a mai spus Irina Duică. Dumitru Tamaș, directorul tehnic al CET Palas, ne-a spus că, față de ziua precedentă, nu s-a modificat mai nimic. „Nu au scăzut presiunile la gaze și nici nu am fost anunțați oficial că ar scădea. Consumul variază în funcție de temperatura de afară”, a explicat directorul tehnic. Electrocentrale Constanța a crescut consumul de păcură din cauza sistării gazelor cu 40%, folosind, în prezent, aproximativ 15-16 tone de păcură pe oră și, în paralel, gaze naturale. Întrebat dacă prețul gigacaloriei ar putea crește, Dumitru Tamaș a declarat: „Dacă Electrocentrale București epuizează rezerva de păcură, există posibilitatea ca furnizorii să profite și să ridice prețul la păcură, însă toate acestea sunt numai speculații”. Electrocentrale Constanța are rezerve de păcură pentru opt zile, după care va apela la rezerva de stat.