Constanţa nu este pregătită pentru prelevarea şi păstrarea de organe pentru transplant

Constanța nu este pregătită pentru prelevarea și păstrarea de organe pentru transplant

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța nu întrunește condițiile necesare pentru a preleva și a păstra organe pentru transplant Dr. Vladimir Botnarciuc - medic chirurgie generală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța ne-a mărturisit că unitatea medicală nu dispune de soluții în care să fie păstrate organele donatorului, însă nici secția de reanimare nu este pregătită să preleveze un rinichi sau un ficat. „Dacă pacientul stă mai mult de trei zile în moarte cerebrală, nu se mai pot folosi organele“, este de părere specialistul. Pentru intervențiile de prelevare a organelor este nevoie de specialiști. În general, aceștia se află la clinicile din Fundeni, Floreasca (București), Cluj și Târgu Mureș. În Constanța nu a existat nici un donator de organe. De-a lungul timpului, au fost doar două tentative. În urmă cu șapte - opt ani, părinții unui tânăr, decedat într-un accident, au crezut că pot transplanta spermatozoizii prietenii copilului lor și, în acest fel, după moarte, fiul lor să aibă un moștenitor. „Nu era posibil așa ceva și, dacă pe părinți îi înțeleg, sunt de neiertat cei care i-au păcălit în acest fel”, spune Botnarciuc. În cel de-al doilea caz de donare, pacientul a stat mult timp la reanimare, timpul maxim fiind depășit. A crescut numărul donatorilor La nivel național, a crescut numărul donatorilor. Astfel, dacă în 2006 au fost 20 de donatori, de la începutul acestui an, s-au înregistrat pete 30 de donări de organe. Din banii alocați pentru secțiile de anestezie, terapie intensivă din marile spitale, care au clinici de neurochirurgie, s-ar putea menține în moarte cerebrală câte 25-30 donatori pe an, ceea ce înseamnă aproximativ o mie la nivel național. Dar degeaba îl țin pe donator conectat la aparate, dacă spitalul nu are bani pentru operația de transplant. Întreținerea unui donator costă zilnic sute de dolari. Pentru că nu sunt bani de transplant, anesteziștii nu mai anunță cazurile de moarte cerebrală. Prevederi privind modul în care se pot preleva și transplanta organe, țesuturi și celule de origine umană au fost inserate în pachetul de legi privind reforma în sănătate. Prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în viață, având capacitate psihică, după obținerea consimțământului scris, liber, prealabil și expres al acestuia. Singura cale legală prin care medicii transplantologi pot face rost de organe este de la pacienții aflați în moarte cerebrală. De multe ori, rudele se opun. Așa se face că piața de organe în România este foarte scumpă și pacienții mor, de multe ori, pe masa de operație, așteptând în zadar un organ.