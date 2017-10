Constanţa interetnică în miniatură la festivalul „Armonii Dobrogene“

Constanța interetnică în miniatură la festivalul „Armonii Dobrogene“

Festivalul interetnic pentru preșcolari „Armonii dobrogene”, ajuns la a doua ediție, și-a deschis, ieri, porțile pentru toți iubitorii valorilor culturale turcești, tătărești, grecești, nemțești, rome și, bineînțeles, românești din Constanța. Deschiderea oficială a avut loc pe platoul din fața Instituției Prefectului, cei mai mici artiști constănțeni fiind primiți în aplauze de însuși prefectul Dănuț Culețu. Pentru al doilea an consecutiv, Fundația „Insanlik - Omenia” a organizat, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, autoritățile constănțene și UDTTMR, Festivalul interetnic pentru preșcolari „Armonii Dobrogene”. De departe, ediția de anul acesta a fost una net superioară atât din punct de vedere al participării cât și al actului artistic. Spectacolul dintr-o banală sală de festivități a fost înlocuit, de data aceasta, cu reprezentații în aer liber, prima dintre ele având loc chiar în deschiderea festivalului, pe platoul din fața Prefecturii. În plus, elementul de noutate al acestei ediții a festivalului a fost parada costumelor populare.Ieri, la ora 8,30, în fața Sălii Sporturilor, nu mai puțin de 250 de preșcolari de la mai multe grădinițe din Constanța și Topraisar așteptau startul paradei. Bulevardul Tomis a fost luat în scurt timp cu asalt de micuții care, purtând cu mândrie costume populare ale diferitelor etnii dobrogene, scandau numele grădiniței pe care o reprezentau. Apartenența la o minoritate etnică nu a fost centrul de greutate al manifestării. Copiii, cei mai mulți dintre ei români, au fost ieri cei mai sinceri și obiectivi soli ai spațiului interetnic dobrogean. Au dansat la fel de bine și dansul călușarilor sau geamparalele, dar și dansuri tradiționale grecești, nemțești, tătărești, turcești. Sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, cei mici s-au dovedit ieri adevărați profesioniști, reușind să recupereze din mers pașii pierduți sau să își corecteze discret o mișcare greșită. „Chiar dacă suntem mici, noi, preșcolarii, avem multe de spus. E vârsta la care noi învățăm să comunicăm unii cu alții și mai ales să ne definim identitatea, dar și să învățăm să o acceptăm pe a celui de lângă noi, iar astăzi vom demonstra pe ritmurile muzicii aceste lucruri”, a fost mesajul pe care Zulfie Seidali, președinta Fundației „Insanlik”, l-a adresat celor prezenți, la deschiderea festivalului, în numele micilor artiști. Derulat sub egida Anului European al Dialogului Intercultural, evenimentul de ieri a fost unul dintre cele mai reușite acțiuni dedicate domeniului interetnic. De la prefectură, copiii au pornit, în patru locații din Constanța, unde au susținut spectacole. Ei au fost răsplătiți cu cadouri, iar cadrele didactice au primit diplome pentru promovarea valorilor interetnice dobrogene.