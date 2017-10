Constanţa are comisar pentru balene

Constanța are comisar pentru balene

Simion Nicolaev, directorul Institutul de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanța, a fost desemnat, anul trecut, de Ministerul Mediului, comisar în cadrul Comisiei Internaționale privind Reglementarea Vânării Balenelor. Țara noastră a aderat la structura internațională în condițiile în care Marea Neagră nu are balene. „Prima întrebare ar fi de ce am aderat dacă nu avem balene? Ne-am înscris în Comisie pentru că din familia cetaceelor fac parte balenele, dar și delfinii, iar Marea Neagră are delfini”, a declarat, pentru Cuget Liber, comisarul român. Simion Nicolaev ne-a explicat că, în mod oficial, noi nu suntem parte a Comisiei Internaționale privind Reglementarea Vânării Balenelor pentru că nu am plătit cotizația din 2007. „Nu am participat la nicio sesiune, doar prin corespondență. Am înțeles că anul acesta se va plăti cotizația, iar lucrul acesta ne dă dreptul să ne exprimăm punctul de vedere. Pe 10 martie a avut loc o sesiune la Roma și am fi putut participa, însă numai în calitate de observatori”, a adăugat directorul Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța. Un alt motiv pentru care țara noastră ar fi trebuit să fie membră a Comisiei Internaționale privind Reglementarea Vânării Balenelor, deși Marea Neagră nu are balene, este aceea că România este membră a Comisiei privind Protecția Cetaceelor din Marea Neagră, a mai spus Simion Nicolaev. Întrebat care va fi contribuția lui după ce România va plăti cotizația de 10.828 de lire pe an, comisarul a declarat: „Formulele de reprezentare sunt sesiunile anuale și intersesiunile. În acest moment, Comisia urmează un moment de restructurare și, dacă până acum se punea accent pe componenta de exploatare, a ajuns să fie importantă componenta de protecție”.