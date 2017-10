Consiliul Judeţean ar putea modifica hotărârea privind taxa pentru circulaţia pe drumurile judeţene

Consiliul Județean ar putea modifica hotărârea privind taxa pentru circulația pe drumurile județene

Primăriile, mai ales cele din mediul rural, se arată și ele nemulțumite de aplicarea taxei pentru circulația pe drumurile județene constănțene, impusă de Consiliul Județean. În replică, reprezentantul Consiliului Județean le transmite primarilor nemulțumiți că hotărârea ar putea fi modificată, iar administrațiile locale să facă excepție de la plata acestei taxe. Printre cei afectați de impunerea taxei pentru drumurile județene constănțene se numără și administrațiile locale, mai ales cele din mediul rural. Primarul comunei Rasova, pedelistul Mihalache Neamțu, este unul dintre primarii care se plâng de aplicarea acestei dări. El susține că va discuta cu aleșii locali posibilitatea de a introduce și ei o taxă de acces pe drumul care le tranzitează localitatea. Primarul din Rasova a declarat că nu exclude nici posibilitatea de a suspenda transportul elevilor cu microbuzul la școlile de pe raza comunei. Potrivit primarului, Primăria Rasova are trei mijloace de transport care ar intra sub incidența Hotărârii de Consiliu Județean prin care a fost intrusă taxa amintită. În aceste condiții, bugetul, care oricum va fi destul de diminuat anul acesta, va avea și mai mult de suferit. Numai pentru un microbuz cu capacitate de 9 - 20 locuri, taxa pe un an se ridică la suma de 2.160 de lei. Nu doar administrația locală din Rasova este în această situație. Mai sunt și alți primari care au contestat, deocamdată, verbal, această taxă. Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Cris-tian Moldovanu, vreo doi primari au semnalat acest aspect și la autoritățile județene. Moldovanu a declarat că le-a recomandat nemulțumiților să înainteze o adresă către Consiliul Județean, prin care să solicite modificarea hotărârii cu pricina, prin introducerea unui articol cu privire la excepțiile de la plata taxei. Iar aceste excepții ar trebui să se refere la microbuzele care transportă elevii din mediul rural la instituțiile de învățământ. Așa cum a menționat Moldovanu, modificările la hotărârea de consiliu județean ar putea fi operate chiar la prima ședință de CJC.